Дроны-камикадзе атаковали Белгород, есть пострадавший

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Белгород атаковали двумя дронами-камикадзе. Есть пострадавший и разрушения.
Из-за одного дрона пострадал мужчина. У него открытая рана бедра. Врачи оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное.
Второй дрон упал на козырёк социального объекта. В здании в итоге осколками посекло крышу и фасад.
Напомним, что ещё один мирный житель сегодня пострадал в Прилесье в Краснояружском районе. У него контузия и ранения головы и живота.