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Published Сегодня, 15:35

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Updated Сегодня, 15:37

Дроны-камикадзе атаковали Белгород, есть пострадавший

Дроны-камикадзе атаковали Белгород, есть пострадавший

28 июня 2024, 15:35
Фото: 1MI
ВСУ атаковали город двумя дронами. Из-за одного пострадал мужчина, второй БПЛА упал на козырёк соцобъекта. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгород атаковали двумя дронами-камикадзе. Есть пострадавший и разрушения.

Из-за одного дрона пострадал мужчина. У него открытая рана бедра. Врачи оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное.

Второй дрон упал на козырёк социального объекта. В здании в итоге осколками посекло крышу и фасад.

Напомним, что ещё один мирный житель сегодня пострадал в Прилесье в Краснояружском районе. У него контузия и ранения головы и живота.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны-камикадзе
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