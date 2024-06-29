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Выпускной

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Пока в Белгородской области гремели взрывы, проводился онлайн-выпускной
29 июня, 15:30
Гладков: «Каждый третий белгородский выпускник — медалист»
Церемонию вручения проведут сегодня. Уже подсчитаны результаты ЕГЭ: известно, что в регионе 75 детей написали 83 стобалльные работы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
29 июня, 06:27
«Успеют походить по ресторанам и барам»: Гладков ответил родителям из Старого Оскола
25 июня, 17:11
Власти объяснили внезапный запрет проведения выпускных вечеров в Белгородской области
25 июня, 15:02
В Белгородской области вновь запретят продавать алкоголь, но есть нюанс
25 июня, 13:31
Будут ли в школах Белгорода проводить последние звонки?
12 апреля, 09:52
2023
Выпускные белгородцев прошли без происшествий
Вячеслав Гладков сообщил, что дневные выпускные мероприятия прошли спокойно.
25 июня 2023, 11:38
Белгородцы недовольны отменой традиционных выпускных в регионе
16 июня 2023, 09:01
«Мы что, в Москве?»: родители возмущены ценами в ресторанах Белгорода
5 июня 2023, 09:23
В соседней с Белгородской области закончила школу самая маленькая девушка страны
25 мая 2023, 09:14
Белгородцев волнуют выпускные и работа дежурных групп в детских садах
24 мая 2023, 14:52
В Белгородской области рассмотрят возможность проведения школьных выпускных
24 мая 2023, 12:38
Во сколько обойдётся школьный выпускной в Белгороде
18 мая 2023, 09:40
Дежурные группы в детсадах летом: как будут работать и кого не примут
13 мая 2023, 07:12
Выпускникам из Шебекино помогут провести праздники в безопасности
7 мая 2023, 07:28
Белгородские детсады готовятся к проведению выпускных
26 апреля 2023, 19:39
Областной бал выпускников в 2023 году в Белгороде проводить не будут
13 апреля 2023, 17:49
2022
Как в Белгороде прошёл общегородской выпускной: фоторепортаж
На площадке УСК Хоркиной собралось почти две тысячи школьников, чтобы отметить последний день школьной жизни.
26 июня 2022, 10:16
Некоторым белгородским школьникам не вручат аттестаты и медали на выпускном
Причины объяснил глава региона Вячеслав Гладков. Изменить ситуацию губернатор не может. Это не в его зоне ответственности.
20 июня 2022, 17:30
Белгородцы три дня не смогут купить алкоголь
Запрет введут из-за выпускных вечеров. Праздник запланирован на 25 июня. Однако, согласно недавним поправкам, ограничение будет действовать три дня.
20 июня 2022, 11:24

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