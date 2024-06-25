Дроны кошмарят, связи нет, продукты не возят: грайворонцы — о ситуации в приграничье

Некоторые из тех, кто уехал, получили компенсации только за март и апрель. Многие до сих пор не получили даже пособие в размере 10 тысяч рублей. Ольга утверждает, что жители Мокрой Орловки почему-то не имеют права на компенсацию за утраченное имущество, хотя они сидели там без света и газа, а у некоторых людей дома были обнесены мародёрами.