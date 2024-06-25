Дроны кошмарят, связи нет, продукты не возят: грайворонцы — о ситуации в приграничье

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Жительница приграничной Мокрой Орловки Грайворонского горокруга попросила обратить внимание на село, которое регулярно оказывается под обстрелом со стороны ВСУ.
Ольга пишет, что местные жители часто подвергаются опасности из-за дронов.
Дроны кошмарят наше поселение, стены домов содрогаются от прилётов (но в сводках редко увидишь об этом информацию), комиссия по восстановлению жилья к нам до сих пор так и не едет, транспорт не ходит, поставщики боятся ехать в наш магазин, последний раз мусор вывозили в апреле месяце (мухи роятся, крысы плодятся, так и до какой-нибудь эпидемии недалеко), про нормальную связь мы вообще уже забыли (ходишь по селу с телефоном, ищешь связь, чтобы созвониться с родственниками, сообщить, что живы), оповещения об опасности не работает (хорошо, если услышишь сирену из соседнего села, и то только до центра, а на окраине поселения вообще ничего не слышно).
обращение жительницы Мокрой Орловки
По словам Ольги, людей из пунктов временного размещения вернули обратно. Сейчас они продолжают ходить на работу, несмотря на обстрелы. Некоторые даже ездят на работу в Грайворон на такси. Только не все таксисты соглашаются их везти, а если и соглашаются, то по повышенной цене.
Некоторые из тех, кто уехал, получили компенсации только за март и апрель. Многие до сих пор не получили даже пособие в размере 10 тысяч рублей. Ольга утверждает, что жители Мокрой Орловки почему-то не имеют права на компенсацию за утраченное имущество, хотя они сидели там без света и газа, а у некоторых людей дома были обнесены мародёрами.
Жители неоднократно обращались заявляли о проблемах, но так и не получили ответа.
«Для того, чтобы ходил транспорт, приехала комиссия по оценке утраченного имущества, восстановили наши дома, да и вообще для нормализации жизни поселения — у нас сложная оперативная обстановка. Но для того, чтобы люди продолжали здесь проживать, возвращались в свои разрушенные дома, ходили и ездили на работу — это обстановка позволяет», — пишет Ольга.
Стоит отметить, что на обращение обратил внимание глава регионального минцифры Сергей Четвериков. Он заявил, что «по информации оператора связи, предоставление услуг связи возобновлено».
К властям с просьбой о помощи обратилась и жительница Грайворона. Анастасия рассказала, что город регулярно обстреливается из реактивной системы залпового огня «Град». Снаряды прилетают из одного и того же места, дроны летают, как мухи. Горят дома, страдают и гибнут мирные люди.
«Мы люди второго сорта? Нас отдали в жертву? Отдали на растерзание врагу?» — пишет Анастасия.
Возмущённой белгородке в комментариях ответил глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев. Он отметил, что оперативная обстановка в округе остается напряжённой.
Если Вы принимаете решение временно выехать, предлагаем размещение в ПВР. Проезд, проживание, медицинская помощь и трёхразовое питание с нашей стороны будет обеспечено.
Геннадий Бондарев
Отметим, что это не первый раз, когда жители Грайворонского городского округа жалуются на отсутствие помощи со стороны властей. Например, жители обстреливаемого посёлка Горьковский намерены судиться с администрацией.
Напомним, за сутки от атак ВСУ в Белгородской области пострадали 15 человек, девять из них — при обстреле Грайворона, а ещё один — в грайворонском селе Безымено.