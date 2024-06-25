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Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:21

За сутки от атак ВСУ в Белгородской области пострадали 15 человек

За ночь — четверо, за сутки — 15: в Белгородской области растёт число раненых

25 июня 2024, 05:17
Фото: 1MI

За сутки от атак ВСУ в Белгородской области пострадали 15 человек

Трое пострадавших находятся в реанимации. При необходимости раненых готовы отправить в Москву на дальнейшее лечение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области за сутки от атак ВСУ пострадали 15 мирных жителей. Трое из них остаются в тяжёлом состоянии. При необходимости пострадавших готовы отправить на дальнейшее лечение в Москву.

Напомним, что трое мирных жителей пострадали при обстреле Грайворона утром 24 июня. Ранены две женщины и 19-летний парень. Ещё пятеро мирных жителей пострадали при повторном обстреле города — трое мужчин и две женщины.

В грайворонском селе Безымено пострадал водитель, чьё авто ВСУ атаковали дроном-камикадзе. Ещё один мужчина при тех же обстоятельствах ранен в шебекинском Муроме.

В Белгороде в результате ночной массированной атаки БПЛА пострадала женщина. Из-за обстрела города, который случился чуть позже, ранен мужчина.

В Строителе в результате атаки беспилотников ранены двое — мужчина и женщина.

В Шебекино после ночного обстрела бойцы самообороны доставили в больницу женщину. Врачи не обнаружили у неё ранений после осмотра.

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