За ночь — четверо, за сутки — 15: в Белгородской области растёт число раненых

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В Белгородской области за сутки от атак ВСУ пострадали 15 мирных жителей. Трое из них остаются в тяжёлом состоянии. При необходимости пострадавших готовы отправить на дальнейшее лечение в Москву.
Напомним, что трое мирных жителей пострадали при обстреле Грайворона утром 24 июня. Ранены две женщины и 19-летний парень. Ещё пятеро мирных жителей пострадали при повторном обстреле города — трое мужчин и две женщины.
В грайворонском селе Безымено пострадал водитель, чьё авто ВСУ атаковали дроном-камикадзе. Ещё один мужчина при тех же обстоятельствах ранен в шебекинском Муроме.
В Белгороде в результате ночной массированной атаки БПЛА пострадала женщина. Из-за обстрела города, который случился чуть позже, ранен мужчина.
В Строителе в результате атаки беспилотников ранены двое — мужчина и женщина.
В Шебекино после ночного обстрела бойцы самообороны доставили в больницу женщину. Врачи не обнаружили у неё ранений после осмотра.