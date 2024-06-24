Пятеро мирных жителей ранены при повторном обстреле белгородского Грайворона

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
ВСУ 24 июня повторно обстреляли Грайворон. Ранены ещё пять человек — трое мужчин и две женщины.
Одну пострадавшую везут в горбольницу № 2 Белгорода. У неё осколочные ранения. Ещё одного пострадавшего оперируют медики Грайворонской ЦРБ. Врачи извлекают осколки из тела мужчины.
Ещё двое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног. Помощь им оказали, от дальнейшей госпитализации пострадавшие отказались.
В результате повторного обстрела есть разрушения. Их выявили в двух частных домах, на автотранспортном предприятии и коммерческом объекте. Повреждено четыре машины.
Кроме того, при атаке задело линию электропередачи. В результате электроснабжение нарушено в сёлах Доброе, Доброивановка, Замостье, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и хуторе Тополи. Населённые пункты уже переключают на резервные источники питания.
Напомним, что в результате утреннего обстрела Грайворона пострадали три человека — две женщины и 19-летний парень. Ещё один мирный житель пострадал в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль в шебекинском Муроме.