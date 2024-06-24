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Пятеро мирных жителей ранены при повторном обстреле белгородского Грайворона

Пятеро мирных жителей ранены при повторном обстреле белгородского Грайворона

24 июня 2024, 10:19
Фото: 1MI
Женщину везут в белгородскую больницу, мужчину оперируют в Грайворонской ЦРБ. Остальные трое пострадавших от госпитализации отказались. В результате повторной атаки разрушения есть в частных домах, на автотранспортном предприятии и коммерческом объекте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ 24 июня повторно обстреляли Грайворон. Ранены ещё пять человек — трое мужчин и две женщины.

Одну пострадавшую везут в горбольницу № 2 Белгорода. У неё осколочные ранения. Ещё одного пострадавшего оперируют медики Грайворонской ЦРБ. Врачи извлекают осколки из тела мужчины.

Ещё двое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног. Помощь им оказали, от дальнейшей госпитализации пострадавшие отказались.

В результате повторного обстрела есть разрушения. Их выявили в двух частных домах, на автотранспортном предприятии и коммерческом объекте. Повреждено четыре машины.

Кроме того, при атаке задело линию электропередачи. В результате электроснабжение нарушено в сёлах Доброе, Доброивановка, Замостье, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и хуторе Тополи. Населённые пункты уже переключают на резервные источники питания.

Напомним, что в результате утреннего обстрела Грайворона пострадали три человека — две женщины и 19-летний парень. Ещё один мирный житель пострадал в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль в шебекинском Муроме.

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