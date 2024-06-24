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Молодой парень и две женщины ранены после обстрела белгородского Грайворона

Молодой парень и две женщины ранены после обстрела белгородского Грайворона

24 июня 2024, 07:00
Фото: 1MI
В настоящее время все они находятся в медучреждении под наблюдением врачей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Разрушения выявили в частных домах и гаражах, информация уточняется.
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Обстрел

Сегодня, 24 июня, ВСУ атаковали Грайворон. Ранения получили трое местных жителей: двух женщин с осколочными ранениями ног и рук, а также 19-летнего парня с осколочными ранениями ног доставили в Грайворонскую ЦРБ.

Молодого человека сейчас осматривают врачи, а женщин позже переведут в горбольницу № 2 Белгорода — их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Повреждения зафиксировали в шести частных домах и двух гаражах.

На месте продолжают работать оперативные службы.

Напомним, что при вчерашнем обстреле Грайворона погиб один человек, ещё трое пострадали: двоих из них госпитализировали.

Один погиб, трое ранены: что известно о новой атаке ВСУ на Грайворон?
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