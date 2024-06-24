Молодой парень и две женщины ранены после обстрела белгородского Грайворона

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Сегодня, 24 июня, ВСУ атаковали Грайворон. Ранения получили трое местных жителей: двух женщин с осколочными ранениями ног и рук, а также 19-летнего парня с осколочными ранениями ног доставили в Грайворонскую ЦРБ.
Молодого человека сейчас осматривают врачи, а женщин позже переведут в горбольницу № 2 Белгорода — их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Повреждения зафиксировали в шести частных домах и двух гаражах.
На месте продолжают работать оперативные службы.
Напомним, что при вчерашнем обстреле Грайворона погиб один человек, ещё трое пострадали: двоих из них госпитализировали.