Обстановку в постоянно обстреливаемом белгородском посёлке показали на видео

У семьи Евгении в посёлке было два жилых дома, оба недавно отремонтированных. Во время очередного обстрела один из домов полностью сгорел, а в другом выбило окна и нет электричества. Кроме того, сгорел автомобиль. По словам женщины, спустя почти четыре месяца они так и не получили выплаты за ущерб.