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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Обстановка в Горьковском

Обстановку в постоянно обстреливаемом белгородском посёлке показали на видео

24 июня 2024, 10:56
Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»
Обстановка в Горьковском

Жители обстреливаемого белгородского приграничья хотят судиться с администрацией

Посёлок Горьковский Грайворонского горокруга, который расположен в трёх километрах от границы с Украиной, регулярно попадает под обстрелы ВСУ. Жители потеряли свои дома и утверждают, что никакой помощи от властей не получили. Подробности сообщает «Осторожно, новости».

Ранее в Горьковском проживало около 400 человек. Из-за участившихся обстрелов ВСУ и близости к границе — посёлок находится от неё всего в трёх километрах — в марте люди начали уезжать.

Местная жительница Евгения (имя изменено) рассказала, что регулярные атаки обострились с середины марта. По её словам, в посёлке сгорели сенохранилище, школа и Дом культуры. Жители «стали вывозить друг друга» самостоятельно.

У семьи Евгении в посёлке было два жилых дома, оба недавно отремонтированных. Во время очередного обстрела один из домов полностью сгорел, а в другом выбило окна и нет электричества. Кроме того, сгорел автомобиль. По словам женщины, спустя почти четыре месяца они так и не получили выплаты за ущерб.

Сейчас семья Евгении живёт в другом посёлке у друзей. В Горьковском остались их домашние животные, но вернуться за ними невозможно из-за сложной оперативной обстановки. Как сообщается в канале посёлка, в последнее время участились атаки с использованием коптеров.

«Мы не можем рисковать жизнью и ехать туда. Нам каждый день администрация присылает сводку за прошедшие сутки. Много домов пострадало, хозпостройки, машины. Десятки домов и квартир полностью сгорели», — рассказала Евгения.

Евгения уже обратилась к юристам: она и другие селяне намерены подавать в суд на местную администрацию из-за отсутствия компенсаций и помощи в восстановления домов. По их словам, глава горокруга Геннадий Бондарев «не даёт ответов» по поводу жилья, а чиновники советуют переезжать в ПВР.

Напомним, вчера Грайворонский горокруг, в том числе посёлок Горьковский, вновь оказался под обстрелом. В Грайвороне погиб мирный житель, ещё трое ранены.

Обстановка в Горьковском
Видео: Telegram-канал «Осторожно, новости»
Шестеро белгородцев пострадали, один — погиб. К чему привели вчерашние обстрелы?
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