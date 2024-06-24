Обстановку в постоянно обстреливаемом белгородском посёлке показали на видео

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Ранее в Горьковском проживало около 400 человек. Из-за участившихся обстрелов ВСУ и близости к границе — посёлок находится от неё всего в трёх километрах — в марте люди начали уезжать.
Местная жительница Евгения (имя изменено) рассказала, что регулярные атаки обострились с середины марта. По её словам, в посёлке сгорели сенохранилище, школа и Дом культуры. Жители «стали вывозить друг друга» самостоятельно.
У семьи Евгении в посёлке было два жилых дома, оба недавно отремонтированных. Во время очередного обстрела один из домов полностью сгорел, а в другом выбило окна и нет электричества. Кроме того, сгорел автомобиль. По словам женщины, спустя почти четыре месяца они так и не получили выплаты за ущерб.
Сейчас семья Евгении живёт в другом посёлке у друзей. В Горьковском остались их домашние животные, но вернуться за ними невозможно из-за сложной оперативной обстановки. Как сообщается в канале посёлка, в последнее время участились атаки с использованием коптеров.
«Мы не можем рисковать жизнью и ехать туда. Нам каждый день администрация присылает сводку за прошедшие сутки. Много домов пострадало, хозпостройки, машины. Десятки домов и квартир полностью сгорели», — рассказала Евгения.
Евгения уже обратилась к юристам: она и другие селяне намерены подавать в суд на местную администрацию из-за отсутствия компенсаций и помощи в восстановления домов. По их словам, глава горокруга Геннадий Бондарев «не даёт ответов» по поводу жилья, а чиновники советуют переезжать в ПВР.
Напомним, вчера Грайворонский горокруг, в том числе посёлок Горьковский, вновь оказался под обстрелом. В Грайвороне погиб мирный житель, ещё трое ранены.