От ударов ВСУ по Белгородской области за день пострадали две мирные жительницы

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
В результате ударов ВСУ по региону 20 июня пострадали две мирные жительницы. Есть разрушения в домах. Всего накануне под ударом были шесть приграничных районов.
В селе Петровка Белгородского района дрон сбросил снаряд на жилой дом. В результате атаки пострадала женщина. С осколочным ранением левой голени она самостоятельно обратилась в приёмное отделение Октябрьской районной больницы. Дежурный врач оценил состояние пострадавшей как удовлетворительное. Женщину уже отпустили на амбулаторное лечение.
В Муроме Шебекинского горокруга дрон-камикадзе атаковал дом мирной жительницы. Женщину привезли в горбольницу № 2 Белгорода с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.
Что касается разрушений, то в Белгородском районе за день их выявили в трёх частных домах и гараже. Повреждено одно авто. В Шебекинском горокруге за сутки пострадали семь частных домов, склад одного из предприятий, три автомобиля и автобус.
Данных о последствиях обстрелов в Грайворонском горокруге, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах нет.
Напомним, в четверг, 20 июня, один дом сгорел, ещё четыре пострадали в результате атаки дронов под Белгородом.