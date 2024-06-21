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Published Сегодня, 07:52

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ВСУ за день атаковали шесть районов Белгородской области

От ударов ВСУ по Белгородской области за день пострадали две мирные жительницы

21 июня 2024, 07:52
Фото: 1MI

ВСУ за день атаковали шесть районов Белгородской области

Раненые были в сёлах Петровка Белгородского района и Муром Шебекинского городского округа. Две женщины получили ранения разной степени тяжести. Всего за прошедший день под удар ВСУ попали шесть районов. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В результате ударов ВСУ по региону 20 июня пострадали две мирные жительницы. Есть разрушения в домах. Всего накануне под ударом были шесть приграничных районов.

В селе Петровка Белгородского района дрон сбросил снаряд на жилой дом. В результате атаки пострадала женщина. С осколочным ранением левой голени она самостоятельно обратилась в приёмное отделение Октябрьской районной больницы. Дежурный врач оценил состояние пострадавшей как удовлетворительное. Женщину уже отпустили на амбулаторное лечение.

В Муроме Шебекинского горокруга дрон-камикадзе атаковал дом мирной жительницы. Женщину привезли в горбольницу № 2 Белгорода с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

Что касается разрушений, то в Белгородском районе за день их выявили в трёх частных домах и гараже. Повреждено одно авто. В Шебекинском горокруге за сутки пострадали семь частных домов, склад одного из предприятий, три автомобиля и автобус.

Данных о последствиях обстрелов в Грайворонском горокруге, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах нет.

Напомним, в четверг, 20 июня, один дом сгорел, ещё четыре пострадали в результате атаки дронов под Белгородом.

Один дом сгорел, ещё четыре пострадали в результате атаки дронов под Белгородом
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