«Проще перестрелять»: белгородке предложили не кормить оставшихся в приграничье собак

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Жительница Козинки Грайворонского округа Ирина Мусиенко рассказала, что люди уехали с Центральной улицы села и оставили своих питомцев. Раньше она с мужем почти каждый день ездила кормить животных на своей улице, но сейчас такой возможности нет.
Ирина пришла в Грайворонский дворец культуры и спорта, чтобы попросить корм для собак. Там ей сказали, что «их проще перестрелять», чем продолжать кормить, утверждает жительница.
Глава городского округа Геннадий Бондарев ответил Ирине, что корм собакам всё-таки привезут и убивать их никто не будет.
Напомним, что белгородцы, уехавшие из приграничья от постоянных обстрелов, начали отдавать своих питомцев и искать и новые дома.