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Собака в Козинке

«Проще перестрелять»: белгородке предложили не кормить оставшихся в приграничье собак

21 июня 2024, 10:29
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Собака в Козинке

Собакам в грайворонской Козинке привезут корм после жалобы белгородки

В марте жителей приграничной Козинки Грайворонского округа Белгородской области вывезли из села в безопасное место. Люди уехали и бросили свои хозяйства. Некоторые жители продолжали ездить домой и кормить животных, но в местном ДК предложили радикальное решение, пишет Telegram-канал «Белгород №1»

Жительница Козинки Грайворонского округа Ирина Мусиенко рассказала, что люди уехали с Центральной улицы села и оставили своих питомцев. Раньше она с мужем почти каждый день ездила кормить животных на своей улице, но сейчас такой возможности нет.

Ирина пришла в Грайворонский дворец культуры и спорта, чтобы попросить корм для собак. Там ей сказали, что «их проще перестрелять», чем продолжать кормить, утверждает жительница.

Глава городского округа Геннадий Бондарев ответил Ирине, что корм собакам всё-таки привезут и убивать их никто не будет.

Напомним, что белгородцы, уехавшие из приграничья от постоянных обстрелов, начали отдавать своих питомцев и искать и новые дома.

Брошенные собаки в селе КозинкаБрошенные собаки в селе Козинка
Брошенные собаки в селе Козинка
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Животные#Собаки#Белгород#Грайворонский горокруг#Козинка#Приграничье#Геннадий Бондарев#Обстрелы
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