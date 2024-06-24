Шестеро белгородцев пострадали, один — погиб. К чему привели вчерашние обстрелы?

Так, в областном центре пострадали пять квартир в четырёх МКД, два частных дома, одна надворная постройка, один коммерческий объект и два авто. В Белгородском районе разрушения выявили в Дубовом, Таврово, Никольском, Петровке и Церковном: после 28 прилётов и налётов пяти БПЛА в них пострадали один МКД, 10 домовладений, 18 авто, шесть построек и ЛЭП.