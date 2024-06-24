Шестеро белгородцев пострадали, один — погиб. К чему привели вчерашние обстрелы?

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:11
23 июня дважды объявляли ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе. Обошлось без пострадавших, однако зафиксирован ряд разрушений.
Так, в областном центре пострадали пять квартир в четырёх МКД, два частных дома, одна надворная постройка, один коммерческий объект и два авто. В Белгородском районе разрушения выявили в Дубовом, Таврово, Никольском, Петровке и Церковном: после 28 прилётов и налётов пяти БПЛА в них пострадали один МКД, 10 домовладений, 18 авто, шесть построек и ЛЭП.
После атаки ВСУ на Грайворон до приезда бригады скорой помощи погиб мирный житель. Ещё трое пострадали: двоих бойцы территориальной самообороны доставили в областную клиническую больницу, а женщина от госпитализации отказалась.
Всего по округу со стороны Украины выпустили 14 БПЛА, которые ударили 18 боеприпасами, и 29 снарядов. Повреждения зафиксировали в Грайвороне, Горьковском, Совхозном, Козинке, Мокрой Орловке, Порозе, Безымено, Сподарюшино и Дроновке.
Ещё три человека пострадали в Муроме Шебекинского округа: их с осколочными ранениями оставили в горбольнице № 2 Белгорода. По Шебекино, Красному, Ленинскому, Мурому, Новой Таволжанке, Середе и Марьино выпустили 17 снарядов, 17 дронов-камикадзе и один БПЛА.
Также противник атаковал населённые пункты Борисовского и Краснояружского районов, выпустив пять беспилотников и 14 снарядов по первому муниципалитету и три снаряда и один БПЛА — по второму. Пострадавших среди мирных жителей нет. Повреждены два дома и один объект системы водоснабжения.