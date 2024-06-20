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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Непогода

Белгородское приграничье испытывают не только обстрелы, но и непогода

20 июня 2024, 15:08
Фото: 1MI
Непогода

19 домов в Грайворонском горокруге Белгородской области пострадали из-за стихии

В результате непогоды — сильного ветра и дождя — повреждены также машины, магазин, соцобъект. Информация о последствиях уточняется, сообщил глава горокруга Геннадий Бондарев.

Непогода 20 июня обрушилась не только на Белгород. Стихия буйствовала и в приграничных районах.

Досталось в том числе часто обстреливаемому Грайворонскому горокругу. Из-за непогоды повреждены крыши в 19 домах, два автомобиля. Разрушения есть в магазине и социальном объекте. Информация о последствиях уточняется, заявил глава горокруга Геннадий Бондарев.

Зафиксировано 16 обрывов линий электропередачи. Из-за повреждений произошло частичное отключение электроэнергии. Обрывы и неполадки уже устраняют.

Напомним, что ранее о стихии сообщалось не только в Белгороде, но и в Белгородском районе, Строителе, Шебекино и Старом Осколе.

Стихия обрушилась на Белгородскую область: что известно о последствиях
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#Ангелина Зиброва#Общество#Белгородская область#Непогода#Ветер#Ливень#Белгород#Грайворонский горокруг#Приграничье#Геннадий Бондарев
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