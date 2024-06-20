Белгородское приграничье испытывают не только обстрелы, но и непогода

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Непогода 20 июня обрушилась не только на Белгород. Стихия буйствовала и в приграничных районах.
Досталось в том числе часто обстреливаемому Грайворонскому горокругу. Из-за непогоды повреждены крыши в 19 домах, два автомобиля. Разрушения есть в магазине и социальном объекте. Информация о последствиях уточняется, заявил глава горокруга Геннадий Бондарев.
Зафиксировано 16 обрывов линий электропередачи. Из-за повреждений произошло частичное отключение электроэнергии. Обрывы и неполадки уже устраняют.
Напомним, что ранее о стихии сообщалось не только в Белгороде, но и в Белгородском районе, Строителе, Шебекино и Старом Осколе.