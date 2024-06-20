Белгородское приграничье испытывают не только обстрелы, но и непогода

Досталось в том числе часто обстреливаемому Грайворонскому горокругу. Из-за непогоды повреждены крыши в 19 домах, два автомобиля. Разрушения есть в магазине и социальном объекте. Информация о последствиях уточняется, заявил глава горокруга Геннадий Бондарев.