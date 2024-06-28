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Выпускной

Привычного праздника не будет: как в Белгородской области пройдут выпускные?

28 июня 2024, 09:02
Фото: 1MI
Выпускной

В Белгородской области проходят выпускные

С 28 по 30 июня отмечаются выпускные вечера. Однако привычного для многих белгородских школьников праздника не будет — из-за неспокойной оперативной обстановки. О том, как в этом году пройдут выпускные, рассказываем в материале.

Что произошло?

За пару дней до выпускных родители учеников начали массово спрашивать в социальных сетях, почему им запрещают отмечать окончание школы в ресторанах. По их словам, рестораны знают о запрете и предупреждают об этом родителей, однако официального документа от власти не было. При этом отмечать выпускные запрещалось не только ученикам Белгорода и приграничных районов, но и Старого Оскола, Алексеевки и Бирюча, которые находятся вдалеке от границы.

«При этом все рестораны лично предупреждены о запрете, но деньги за оплаченные праздники не возвращают. Наши дети едут в другие города поступать. Они получают аттестат, они хотят праздника. Но чиновники не выдают и не публикуют постановление, что запрещено», — писала одна жительница.

В тот же день решение объяснили в администрации Старооскольского округа. Чиновники отметили, что, несмотря на отдалённость муниципалитета, в нём всё равно включают сирены — около десяти раз за неделю.

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Выпускных не будет?

Неспокойная оперативная обстановка всё ещё сохраняется в Белгородской области, но отметить выпускные всё-таки будет можно, но в другие дни. Власти своё решение не изменили: выпускные нельзя отмечать в ресторанах с 28 по 30 июня после 19:00.

Вероятнее всего, забронировать столы для учеников, учителей и родителей можно до семи часов вечера в эти дни или в любое другое время в последующие дни. Отметить праздник вне ресторана в любой день тоже можно. По крайней мере, областное правительство пока не запрещало этого делать.

Губернатор предложил отметить выпускные в школах: без алкоголя и под контролем родителей. Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко отметил, что после семи часов вечера в перечисленные дни нельзя устраивать мероприятия в предприятиях общественного питания, развлекательных и образовательных учреждениях.

А существующие ограничения с 28 по 30 числа только призывают избежать массового скопления людей в ресторанах, чтобы это не привело к ЧП на случай обстрелов.

Кроме того, в приграничных районах выпускной пройдёт только в удалённом формате.

Есть ещё один запрет

В эти дни — с 28 по 30 июня — в регионе также нельзя будет приобрести алкогольную продукцию. При этом для жителей Белгородского района и Шебекинского горокруга даты немного другие — с 27 по 29 июня.

Хоть запрет и не касается предприятий общепита, отметить выпускникам в ресторанах всё равно запрещено.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Выпускные#Белгород#Выпускные вечера
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