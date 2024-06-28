Привычного праздника не будет: как в Белгородской области пройдут выпускные?

За пару дней до выпускных родители учеников начали массово спрашивать в социальных сетях, почему им запрещают отмечать окончание школы в ресторанах. По их словам, рестораны знают о запрете и предупреждают об этом родителей, однако официального документа от власти не было. При этом отмечать выпускные запрещалось не только ученикам Белгорода и приграничных районов, но и Старого Оскола, Алексеевки и Бирюча, которые находятся вдалеке от границы.