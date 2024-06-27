Днём можно? Белгородцам запретили отмечать выпускные в ресторанах после семи вечера

Торжества в честь выпускных в белгородских ресторанах запретили после 19:00

Врио главы одного из неприграничных районов уточнила, что запрет на празднование выпускных вечеров в ресторанах действует с 28 по 30 июня после семи вечера. Можно ли праздновать до этого времени, никто не уточнил.