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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Выпускной

Днём можно? Белгородцам запретили отмечать выпускные в ресторанах после семи вечера

27 июня 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney
Выпускной

Торжества в честь выпускных в белгородских ресторанах запретили после 19:00

Врио главы одного из неприграничных районов уточнила, что запрет на празднование выпускных вечеров в ресторанах действует с 28 по 30 июня после семи вечера. Можно ли праздновать до этого времени, никто не уточнил.

Белгородцы продолжают удивляться тому, что одиннадцатиклассники не смогут отметить выпускные вечера в ресторанах из-за неспокойной оперативной обстановки. На этот раз свои жалобы в соцсетях оставили жители Алексеевки и Бирюча.

Мы не приграничная зона, почему они [дети] с нами не могут находиться в кафе вечером? Мы очень потратились, чтобы детям организовать праздник! Купили наряды, а они недёшево сейчас стоят! Наняли ведущих, внесли задатки, а сейчас узнаём, что в ресторане можно до 19:00 только. Почему? И так время трудное, ещё и лишить детей долгожданного праздника? Рестораны же не закрыли полностью, почему тогда дни рождения можно, а выпускников нельзя? Очень обидно. А самое главное, что нам теперь делать? На природу куда-то их везти? А если сирена? В ресторанах хоть под крышей!
белгородка

На обращение ответила первый замглавы администрации Алексеевского округа Светлана Халеева. Она отметила, что такое решение было принято оперштабом региона. Отмечать в ресторанах выпускные после 19:00 нельзя с 28 по 30 июня.

О том, что отмечать выпускные вечера в ресторанах запрещается, жители узнали 25 июня. Соответствующего официального документа ещё не было, но рестораны уже тогда отказывали всем в празднованиях. Вечером того же дня губернатор подтвердил распространившуюся информацию.

Белгородцам запрещают отмечать выпускной в ресторанах, хотя такого распоряжения нет
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