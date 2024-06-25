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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Выпускной

Власти объяснили внезапный запрет проведения выпускных вечеров в Белгородской области

25 июня 2024, 15:02
Фото: Изображение Midjourney
Выпускной

Родителям в Старом Осколе ответили на жалобы о запрете выпускных вечеров

Родители узнали о запрете, пытаясь оформить бронь в ресторанах. В социальных сетях они возмутились, ведь официальных заявлений по данному вопросу власти не делали. Администрация горокруга ответила недовольным жителям.

Администрация Старооскольского городского округа объяснила, почему было внезапно принято решение запретить проведение выпускных вечеров.

Местные чиновники пояснили, что в сложившейся оперативной обстановке в Белгородской области главная задача — обеспечить безопасность детей. И родители должны понимать, что жизнь и здоровье их детей намного важнее возможности отпраздновать выпускной в ресторане.

В настоящее время количество сигналов о ракетной опасности в Старооскольском городском округе доходит до десяти в неделю. В данных условиях разумным решением будет отказаться от проведения массовых мероприятий, особенно с участием детей.
администрация Старооскольского городского округа

Ранее в социальных сетях белгородцы пожаловались, что их детям запрещают отмечать выпускной вечер в ресторане, хотя официального заявления власти не делали.

Белгородцам запрещают отмечать выпускной в ресторанах, хотя такого распоряжения нет
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