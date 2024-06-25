Власти объяснили внезапный запрет проведения выпускных вечеров в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Администрация Старооскольского городского округа объяснила, почему было внезапно принято решение запретить проведение выпускных вечеров.
Местные чиновники пояснили, что в сложившейся оперативной обстановке в Белгородской области главная задача — обеспечить безопасность детей. И родители должны понимать, что жизнь и здоровье их детей намного важнее возможности отпраздновать выпускной в ресторане.
В настоящее время количество сигналов о ракетной опасности в Старооскольском городском округе доходит до десяти в неделю. В данных условиях разумным решением будет отказаться от проведения массовых мероприятий, особенно с участием детей.
администрация Старооскольского городского округа
Ранее в социальных сетях белгородцы пожаловались, что их детям запрещают отмечать выпускной вечер в ресторане, хотя официального заявления власти не делали.