«Успеют походить по ресторанам и барам»: Гладков ответил родителям из Старого Оскола

«Почему родители не могут устроить выпускной вечер для детей на 28, 29 и 30 июня? Управление образования угрожает рейдами. Значит, отмечать все праздники можно, а выпускной — нет? Не обязательно пышно отмечать этот день. Даже с детьми на квест на базу нельзя выехать», — жалуется местная жительница.