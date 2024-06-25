«Успеют походить по ресторанам и барам»: Гладков ответил родителям из Старого Оскола

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Родители одиннадцатиклассников из Старого Оскола требуют ответить, почему их детям запретили отметить выпускной в ресторанах и на базах отдыха.
«Почему родители не могут устроить выпускной вечер для детей на 28, 29 и 30 июня? Управление образования угрожает рейдами. Значит, отмечать все праздники можно, а выпускной — нет? Не обязательно пышно отмечать этот день. Даже с детьми на квест на базу нельзя выехать», — жалуется местная жительница.
С ней согласился и другой оскольчанин, рассказавший ранее, что не удалось решить проблемы с рестораном.
Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что никакого запрета на самом деле не было. Однако ограничение по формату проведения выпускного в ресторанах и кафе всё же есть.
По решению оперштаба, праздничные вечера должны пройти в безопасных местах, без алкоголя и под контролем родителей. Идеальный вариант в этом случае, считает Гладков, — отметить выпускной в школе.
А вот идею отмечать выпускной с алкоголем губернатор не поддержал, так как в этом случае праздник будет в большей степени для взрослых, а не для детей.
Самое простое — давайте проведём выпускные в школах, которые помогли вырастить, воспитать детей. Последний день в школе с родителями и любимыми учителями, думаю, запомнится навсегда. Время покажет, что это было правильное решение. Думаю, дети ещё успеют находиться по ресторанам, кафе и барам. Не забывайте, что это дети. Хочется, чтобы в их жизни было побольше радости, спорта, здоровья, чем ресторанов и алкоголя. Надеюсь, вы согласитесь с этой позицией.
Вячеслав Гладков
Ранее на жалобы родителей ответили и в старооскольской администрации.
Добавим, что в конце недели в связи с проведением выпускных вечером три дня белгородцы не смогут купить алкоголь. Запрет не распространяется на заведения общепита.