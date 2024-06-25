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Гладков ответил на жалобы по поводу выпускных в Старом Осколе

«Успеют походить по ресторанам и барам»: Гладков ответил родителям из Старого Оскола

25 июня 2024, 17:11
Фото: 1MI

Гладков ответил на жалобы по поводу выпускных в Старом Осколе

Ранее родители пожаловались, что в ресторанах отказывают в проведении выпускных, сложности наблюдались якобы и с базами отдыха. Гладков опроверг запрет на проведение праздничных вечеров, но подтвердил, что ограничения по ресторанам есть.

Родители одиннадцатиклассников из Старого Оскола требуют ответить, почему их детям запретили отметить выпускной в ресторанах и на базах отдыха.

«Почему родители не могут устроить выпускной вечер для детей на 28, 29 и 30 июня? Управление образования угрожает рейдами. Значит, отмечать все праздники можно, а выпускной — нет? Не обязательно пышно отмечать этот день. Даже с детьми на квест на базу нельзя выехать», — жалуется местная жительница.

С ней согласился и другой оскольчанин, рассказавший ранее, что не удалось решить проблемы с рестораном.

Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что никакого запрета на самом деле не было. Однако ограничение по формату проведения выпускного в ресторанах и кафе всё же есть.

По решению оперштаба, праздничные вечера должны пройти в безопасных местах, без алкоголя и под контролем родителей. Идеальный вариант в этом случае, считает Гладков, — отметить выпускной в школе.

А вот идею отмечать выпускной с алкоголем губернатор не поддержал, так как в этом случае праздник будет в большей степени для взрослых, а не для детей.

Самое простое — давайте проведём выпускные в школах, которые помогли вырастить, воспитать детей. Последний день в школе с родителями и любимыми учителями, думаю, запомнится навсегда. Время покажет, что это было правильное решение. Думаю, дети ещё успеют находиться по ресторанам, кафе и барам. Не забывайте, что это дети. Хочется, чтобы в их жизни было побольше радости, спорта, здоровья, чем ресторанов и алкоголя. Надеюсь, вы согласитесь с этой позицией.
Вячеслав Гладков

Ранее на жалобы родителей ответили и в старооскольской администрации.

Добавим, что в конце недели в связи с проведением выпускных вечером три дня белгородцы не смогут купить алкоголь. Запрет не распространяется на заведения общепита.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Родители#Выпускной#Новости Старого Оскола#Ресторан#Жалобы#Белгород#Вячеслав Гладков#Выпускной вечер
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