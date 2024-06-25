Белгородцам запрещают отмечать выпускной в ресторанах, хотя такого распоряжения нет

Белгородцы жалуются, что их детям запрещают отметить выпускной вечер в ресторане

О запрете родители узнали, когда пытались оформить бронь в ресторанах: руководство общепита сообщает им о запрете, хотя официальный документ власти не выпустили. Тем же, кто бронировал столы заранее, отказываются возвращать деньги.