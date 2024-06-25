Белгородцам запрещают отмечать выпускной в ресторанах, хотя такого распоряжения нет

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Жители Старого Оскола жалуются в соцсетях, что им запрещают устроить выпускные вечера для детей 28, 29 и 30 июня и угрожают рейдами. Авторы обращений отмечают, что все рестораны отказывают родителям и выпускникам в празднике из-за выпущенного запрета.
«Почему в Старооскольском округе запрещают отмечать выпускные, но официальной бумаги не выдают? При этом все рестораны лично предупреждены о запрете, но деньги за оплаченные праздники не возвращают. Наши дети едут в другие города поступать. Они получают аттестат, они хотят праздника. Но чиновники не выдают и не публикуют постановление, что запрещено!» — возмутился мужчина
Местная власть пока никак не отреагировала на появившиеся в интернете жалобы. Родители же ждут решения проблемы, чтобы организовать детям хоть какой-нибудь праздник.