bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Выпускной

Белгородцам запрещают отмечать выпускной в ресторанах, хотя такого распоряжения нет

25 июня 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney
Выпускной

Белгородцы жалуются, что их детям запрещают отметить выпускной вечер в ресторане

О запрете родители узнали, когда пытались оформить бронь в ресторанах: руководство общепита сообщает им о запрете, хотя официальный документ власти не выпустили. Тем же, кто бронировал столы заранее, отказываются возвращать деньги.

Жители Старого Оскола жалуются в соцсетях, что им запрещают устроить выпускные вечера для детей 28, 29 и 30 июня и угрожают рейдами. Авторы обращений отмечают, что все рестораны отказывают родителям и выпускникам в празднике из-за выпущенного запрета.

«Почему в Старооскольском округе запрещают отмечать выпускные, но официальной бумаги не выдают? При этом все рестораны лично предупреждены о запрете, но деньги за оплаченные праздники не возвращают. Наши дети едут в другие города поступать. Они получают аттестат, они хотят праздника. Но чиновники не выдают и не публикуют постановление, что запрещено!» — возмутился мужчина

Местная власть пока никак не отреагировала на появившиеся в интернете жалобы. Родители же ждут решения проблемы, чтобы организовать детям хоть какой-нибудь праздник.

Удалили с экзамена, получили двойки: ЕГЭ в этом году завалили четверо белгородцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Семеро белгородских выпускников набрали на двух экзаменах ЕГЭ по 100 балловВыпускники-медалисты Белгорода получат в этом году денежные выплатыБелгородские выпускники выбрали для сдачи ЕГЭ китайский, немецкий и испанский языки
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Запрет#Новости Старого Оскола#Выпускные вечера
Подпишитесь
«В центре дети, а на Харгоре — нет?» Белгородцы — о выходе детей на очное обучение
Сегодня, 09:03
Не обязаны: в белгородском аквапарке прокомментировали отсутствие бетонных укрытий
Сегодня, 08:31
Потерял часть ноги, выплату жду: белгородцу ещё не заплатили за ранение в зоне СВО
Сегодня, 09:43
Цех Dr. Bakers в Белгороде попал под атаку беспилотников: есть пострадавшая
Сегодня, 07:37
Разрушения после атаки БПЛА нашли в неприграничном районе Белгородской области
Сегодня, 09:57