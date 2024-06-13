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Published Сегодня, 16:17

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Updated Сегодня, 16:19

Выпускники-медалисты Белгорода получат в этом году денежные выплаты

Выпускники-медалисты Белгорода получат в этом году денежные выплаты

13 июня 2024, 16:17
Фото: 1MI
Об этом сообщил мэр областного центра Валентин Демидов. По его словам выплату произведут по факту получения школьниками медалей.

В ходе прямого эфира к градоначальнику обратилась белгородка Марина. Её интересовал вопрос выплат выпускникам-медалистам.

Наши дети очень старались, стремились к высшим баллам, приложили столько усердия, труда и сил, чтобы добиться высоких результатов. Будут ли денежные выплаты в этом году медалистам?
Марина

Демидов отметил, что средства на выплаты в городском бюджете предусмотрены.

Она (выплата — прим. ред.) производится по факту получения выпускниками медалей за особые успехи в учёбе. Руководство школ отработало вопрос с выпускниками индивидуально по сбору необходимых документов. Их направят в управление образования. Все необходимые выплаты будут предоставлены.
Валентин Демидов
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#Кристина Семенчук#Школьники#Денежные выплаты#Образование#Новости Белгорода#Медалисты#Выпускники#Белгород
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