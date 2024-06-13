Выпускники-медалисты Белгорода получат в этом году денежные выплаты

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
В ходе прямого эфира к градоначальнику обратилась белгородка Марина. Её интересовал вопрос выплат выпускникам-медалистам.
Наши дети очень старались, стремились к высшим баллам, приложили столько усердия, труда и сил, чтобы добиться высоких результатов. Будут ли денежные выплаты в этом году медалистам?
Марина
Демидов отметил, что средства на выплаты в городском бюджете предусмотрены.
Она (выплата — прим. ред.) производится по факту получения выпускниками медалей за особые успехи в учёбе. Руководство школ отработало вопрос с выпускниками индивидуально по сбору необходимых документов. Их направят в управление образования. Все необходимые выплаты будут предоставлены.
Валентин Демидов