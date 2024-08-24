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Выпускные вечера

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2024
В Белгородской области два дня нельзя будет купить спиртное в магазинах
24 августа, 10:22
Привычного праздника не будет: как в Белгородской области пройдут выпускные?
28 июня, 09:02
Днём можно? Белгородцам запретили отмечать выпускные в ресторанах после семи вечера
27 июня, 08:27
«Жизнями детей рисковать не будем»: как пройдут выпускные в Белгородской области
26 июня, 18:20
Власти объяснили внезапный запрет проведения выпускных вечеров в Белгородской области
25 июня, 15:02
Белгородцам запрещают отмечать выпускной в ресторанах, хотя такого распоряжения нет
25 июня, 10:20
Гладков рассказал о проведении выпускных в Белгородской области
18 апреля, 17:04
2023
Стало известно, когда и как пройдут выпускные балы в Белгородской области
15 июня 2023, 14:58

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