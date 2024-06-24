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Published Сегодня, 06:35

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Updated Сегодня, 06:37

В Белгородской области 71 выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ

Семеро белгородских выпускников набрали на двух экзаменах ЕГЭ по 100 баллов

24 июня 2024, 06:35
Фото: Артем Черненко / bel.ru

В Белгородской области 71 выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ

Итоги подвели по завершении основного периода сдачи единого госэкзамена. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, эти результаты лучше, чем в прошлом году.
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ЕГЭ

Завершился основной этап сдачи ЕГЭ. Губернатор Вячеслав Гладков поделился результатами в своём утреннем видеоообращении.

В 2024 году 71 выпускник получил 100 баллов за сдачу экзамена. Семеро из них набрали максимальное количество баллов сразу на двух экзаменах — это лучше, чем в прошлом году.

Напомним, что в этом году у некоторых белгородских выпускников был выбор — сдавать ЕГЭ или получить аттестат по текущей успеваемости. Первый вариант выбрали более 70% выпускников из приграничья.

Некоторые экзамены одиннадцатиклассники сдавали два дня — как, например, ЕГЭ по иностранному языку. Причём белгородские выпускники выбирали не только английский, но и французский, китайский, испанский языки.

Были и сложности в организационном плане. Так, иногда выпускникам из Белгорода, которым пришлось сдавать экзамены в более безопасных районах области, приходилось вставать в четыре часа утра, чтобы успеть добраться к пункту сдачи ЕГЭ.

52 белгородских школьника получили по 100 баллов на ЕГЭ
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#ЕГЭ#Образование#Новости Белгорода#Выпускники#Белгород#Вячеслав Гладков
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