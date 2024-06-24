Семеро белгородских выпускников набрали на двух экзаменах ЕГЭ по 100 баллов

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Завершился основной этап сдачи ЕГЭ. Губернатор Вячеслав Гладков поделился результатами в своём утреннем видеоообращении.
В 2024 году 71 выпускник получил 100 баллов за сдачу экзамена. Семеро из них набрали максимальное количество баллов сразу на двух экзаменах — это лучше, чем в прошлом году.
Напомним, что в этом году у некоторых белгородских выпускников был выбор — сдавать ЕГЭ или получить аттестат по текущей успеваемости. Первый вариант выбрали более 70% выпускников из приграничья.
Некоторые экзамены одиннадцатиклассники сдавали два дня — как, например, ЕГЭ по иностранному языку. Причём белгородские выпускники выбирали не только английский, но и французский, китайский, испанский языки.
Были и сложности в организационном плане. Так, иногда выпускникам из Белгорода, которым пришлось сдавать экзамены в более безопасных районах области, приходилось вставать в четыре часа утра, чтобы успеть добраться к пункту сдачи ЕГЭ.