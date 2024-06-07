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Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

ЕГЭ по китайскому языку решились сдать три белгородских школьника

Белгородские выпускники выбрали для сдачи ЕГЭ китайский, немецкий и испанский языки

7 июня 2024, 15:51
Фото: 1MI

ЕГЭ по китайскому языку решились сдать три белгородских школьника

Кроме того, в число языков по выбору вошёл французский. Однако самым популярным для сдачи ЕГЭ всё ещё остаётся английский язык: заявления на экзамен подали более 500 человек, рассказали в региональном правительстве. Сдавать ЕГЭ по иностранным языкам выпускники будут два дня, как и по информатике.
Сюжет
ЕГЭ

Белгородские выпускники выбирают для сдачи ЕГЭ по иностранному языку не только английский. Знания китайского языка в этом году решили проверить три школьника. Ещё два человека сдадут экзамен по немецкому языку. По одному выпускнику выбрали испанский и французский языки. Однако самым популярным всё же остаётся английский — его выбрали 503 человека.

Сдавать ЕГЭ по иностранным языкам одиннадцатиклассники будут два дня. Письменный экзамен запланирован на 11 июня. Результаты будут известны не позднее 26 июня.

Два дня отведено и на ЕГЭ по информатике. Экзамен решили сдать более 1 тысячи выпускников. Как сообщили в региональном правительстве, в 2024 году ЕГЭ по информатике и по биологии находятся на одном уровне по популярности среди школьников.

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#Белгородская область#ЕГЭ#Образование#Новости Белгорода#Иностранный язык#Белгород
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