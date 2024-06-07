Белгородские выпускники выбрали для сдачи ЕГЭ китайский, немецкий и испанский языки

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Белгородские выпускники выбирают для сдачи ЕГЭ по иностранному языку не только английский. Знания китайского языка в этом году решили проверить три школьника. Ещё два человека сдадут экзамен по немецкому языку. По одному выпускнику выбрали испанский и французский языки. Однако самым популярным всё же остаётся английский — его выбрали 503 человека.
Сдавать ЕГЭ по иностранным языкам одиннадцатиклассники будут два дня. Письменный экзамен запланирован на 11 июня. Результаты будут известны не позднее 26 июня.
Два дня отведено и на ЕГЭ по информатике. Экзамен решили сдать более 1 тысячи выпускников. Как сообщили в региональном правительстве, в 2024 году ЕГЭ по информатике и по биологии находятся на одном уровне по популярности среди школьников.