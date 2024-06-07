Белгородские выпускники выбрали для сдачи ЕГЭ китайский, немецкий и испанский языки

ЕГЭ по китайскому языку решились сдать три белгородских школьника

Кроме того, в число языков по выбору вошёл французский. Однако самым популярным для сдачи ЕГЭ всё ещё остаётся английский язык: заявления на экзамен подали более 500 человек, рассказали в региональном правительстве. Сдавать ЕГЭ по иностранным языкам выпускники будут два дня, как и по информатике.