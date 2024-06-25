Удалили с экзамена, получили двойки: ЕГЭ в этом году завалили четверо белгородцев

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Ранее стало известно, сколько одиннадцатиклассников сдали выпускной экзамен на 100 баллов — их число достигло 71. При этом ещё семь человек получили 100 баллов сразу по двум предметам, набрав в общей сумме 200 баллов.
Однако одна жительница попросила губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова озвучить отчёт министра образования Андрея Милёхина о том, как в этом году прошла сдача ЕГЭ, а также предоставить плохие результаты, чтобы можно было знать масштабы неудач. Оказалось, что несдавших в этом году очень мало.
Действительно, отчёт Андрей Милёхин ещё не предоставил — он будет готов к концу июля. На сегодняшний день по основным дисциплинам у нас не сдали четыре человека. Это официальная информация. Двоих учеников удалили с экзаменов, и ещё двое получили «двойки». В прошлом же году получивших двоек было 22 человека. По неосновным дисциплинам информацию предоставим во время отчёта.
Вячеслав Гладков