Удалили с экзамена, получили двойки: ЕГЭ в этом году завалили четверо белгородцев

Однако одна жительница попросила губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова озвучить отчёт министра образования Андрея Милёхина о том, как в этом году прошла сдача ЕГЭ, а также предоставить плохие результаты, чтобы можно было знать масштабы неудач. Оказалось, что несдавших в этом году очень мало.