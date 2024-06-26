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Posted Сегодня, 18:20

Published Сегодня, 18:20

Modified Сегодня, 18:24

Updated Сегодня, 18:24

Формат выпускных вечером в Белгородской области будет зависеть от обстановки

«Жизнями детей рисковать не будем»: как пройдут выпускные в Белгородской области

26 июня 2024, 18:20
Фото: Изображение Midjourney

Формат выпускных вечером в Белгородской области будет зависеть от обстановки

Формат выпускных вечеров в школах региона будет зависеть от оперативной обстановки в муниципалитете, сообщил Вячеслав Гладков.

Губернатор рассказал, что в приграничных районах и городах, где обстановка напряжённая, выпускные пройдут в удалённом формате, а аттестаты выдадут в безопасных местах по согласованию с родителями, руководством школ и властями муниципалитетов.

В более отдалённых районах выпускные вечера пройдут в обычном формате. Однако масштабных мероприятий по всему региону не будет.

«Понятно, что обстановка достаточно напряжённая и рисковать жизнями детей никто не собирается», — заключил глава региона.

Напомним, ранее в соцсетях появились жалобы на запрет проведения выпускных праздников в ресторанах и на базах отдыха. Гладков объяснил, что эта мера — решение оперативного штаба, праздничные вечера должны пройти в безопасных местах, без алкоголя и под контролем родителей, а выпускникам лучше не ходить по кафе, а провести этот день в школе с родителями и учителями.

Продажа алкоголя с 28 по 30 июня в Белгородской области запрещена, а в Белгородском районе и Шебекинском округе — с 27 по 29 июня.

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#Евгений Грицков#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#Выпускные вечера#Формат#Жалобы родителей#Оперативная обстановка
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