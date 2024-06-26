«Жизнями детей рисковать не будем»: как пройдут выпускные в Белгородской области

Напомним, ранее в соцсетях появились жалобы на запрет проведения выпускных праздников в ресторанах и на базах отдыха. Гладков объяснил, что эта мера — решение оперативного штаба, праздничные вечера должны пройти в безопасных местах, без алкоголя и под контролем родителей, а выпускникам лучше не ходить по кафе, а провести этот день в школе с родителями и учителями.