«Жизнями детей рисковать не будем»: как пройдут выпускные в Белгородской области

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Губернатор рассказал, что в приграничных районах и городах, где обстановка напряжённая, выпускные пройдут в удалённом формате, а аттестаты выдадут в безопасных местах по согласованию с родителями, руководством школ и властями муниципалитетов.
В более отдалённых районах выпускные вечера пройдут в обычном формате. Однако масштабных мероприятий по всему региону не будет.
«Понятно, что обстановка достаточно напряжённая и рисковать жизнями детей никто не собирается», — заключил глава региона.
Напомним, ранее в соцсетях появились жалобы на запрет проведения выпускных праздников в ресторанах и на базах отдыха. Гладков объяснил, что эта мера — решение оперативного штаба, праздничные вечера должны пройти в безопасных местах, без алкоголя и под контролем родителей, а выпускникам лучше не ходить по кафе, а провести этот день в школе с родителями и учителями.
Продажа алкоголя с 28 по 30 июня в Белгородской области запрещена, а в Белгородском районе и Шебекинском округе — с 27 по 29 июня.