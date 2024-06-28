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Выпускные

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2024
Привычного праздника не будет: как в Белгородской области пройдут выпускные?
28 июня, 09:02
Днём можно? Белгородцам запретили отмечать выпускные в ресторанах после семи вечера
27 июня, 08:27
Праздника не будет? Белгородцы высказались о проведении выпускных застолий
18 апреля, 11:32
2023
В Белгородской области не отменили проведение выпускных
24 июня 2023, 09:51
В Белгородской области ввели запрет на продажу алкоголя из-за выпускных вечеров
17 июня 2023, 07:29
Стало известно, когда и как пройдут выпускные балы в Белгородской области
15 июня 2023, 14:58
Студентам шебекинских техникумов упростят госаттестацию
15 июня 2023, 13:44
Что известно о проведении выпускных вечеров в Белгородской области
10 мая 2023, 14:07
Кладбища на Пасху, иностранная музыка и новые причины «белого дождя»: итоги дня
14 апреля 2023, 15:30
2022
Жители приграничных районов просят провести последние звонки в Белгороде
С соответствующей просьбой жители обратились к главе Белгородской области Вячеславу Гладкову во время прямой линии «10 вопросов губернатору» 17 мая.
18 мая 2022, 06:43

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