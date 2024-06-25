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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Запрет на продажу алкоголя

В Белгородской области вновь запретят продавать алкоголь, но есть нюанс

25 июня 2024, 13:31
Фото: 1MI
Запрет на продажу алкоголя

Белгородцы три дня подряд не смогут купить алкоголь

Ограничения связаны с проведением выпускных в регионе. Купить белгородцы не смогут в том числе пиво и пивные напитки. Однако запрет не распространяется на предприятия общепита, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Три дня в Белгородской области будет действовать запрет на продажу спиртного. Алкоголь белгородцы не смогут купить 28, 29 и 30 июня. Для жителей Белгородского района и Шебекинского горокруга даты немного другие — с 27 по 29 июня.

Запрет ежегодный и связан с проведением выпускных вечеров. В регионе ограничения действуют не только в праздничный день, но и в предшествующий и следующий дни.

Белгородцы не смогут купить в указанные даты не только крепкий алкоголь, но и пиво и пивные напитки. Однако запрет не касается предприятий общепита.

Напомним, что родители белгородских выпускников ранее пожаловались, что столкнулись с запретом проводить праздничные вечера в ресторанах. С такой ситуацией столкнулись в Старом Осколе.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Алкоголь#Белгородский район#Выпускной#Запрет#Новости Белгорода#Спиртное#Белгород#Шебекинский горокруг
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