В Белгородской области вновь запретят продавать алкоголь, но есть нюанс

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Три дня в Белгородской области будет действовать запрет на продажу спиртного. Алкоголь белгородцы не смогут купить 28, 29 и 30 июня. Для жителей Белгородского района и Шебекинского горокруга даты немного другие — с 27 по 29 июня.
Запрет ежегодный и связан с проведением выпускных вечеров. В регионе ограничения действуют не только в праздничный день, но и в предшествующий и следующий дни.
Белгородцы не смогут купить в указанные даты не только крепкий алкоголь, но и пиво и пивные напитки. Однако запрет не касается предприятий общепита.
Напомним, что родители белгородских выпускников ранее пожаловались, что столкнулись с запретом проводить праздничные вечера в ресторанах. С такой ситуацией столкнулись в Старом Осколе.