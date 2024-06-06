В Белгородской области приняли «полусухой закон»

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В Белгородской областной думе рассмотрели законопроект о дополнительном регулировании в сфере розничной продажи алкоголя. Депутаты профильного комитета уже поддержали инициативу.
При вступлении закона в силу правительство области сможет вносить дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции при действии террористической опасности или другого специального режима.
Чиновники смогут менять время, в которое купить горячительные напитки можно, условия и места продажи.
Законопроект предложил министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко.
Он отметил, что такие ограничения помогут в обеспечении безопасности жителей отдельных территорий и позволят оперативно вносить изменения в сфере доступности алкоголя для населения.