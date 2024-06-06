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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

В Белгородской области разрешили дополнительные ограничения на продажу алкоголя

В Белгородской области приняли «полусухой закон»

6 июня 2024, 13:25
Фото: 1MI

В Белгородской области разрешили дополнительные ограничения на продажу алкоголя

«Полусухой закон» в Белгородской области набирает обороты. Депутаты облдумы рассмотрят законопроект, который позволит правительству вносить дополнительные ограничения на продажу алкоголя при действии террористической опасности.

В Белгородской областной думе рассмотрели законопроект о дополнительном регулировании в сфере розничной продажи алкоголя. Депутаты профильного комитета уже поддержали инициативу.

При вступлении закона в силу правительство области сможет вносить дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции при действии террористической опасности или другого специального режима.

Чиновники смогут менять время, в которое купить горячительные напитки можно, условия и места продажи.

Законопроект предложил министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко.

Он отметил, что такие ограничения помогут в обеспечении безопасности жителей отдельных территорий и позволят оперативно вносить изменения в сфере доступности алкоголя для населения.

В Белгородской области смогут вводить допограничения на продажу спиртного?
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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Алкоголь#Правительство#Законопроект#Ограничения#Облдума#Чиновники#Розничная продажа#Террористическая опасность
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