Спрятал в карманах? Белгородец украл из магазина 15 бутылок с алкоголем

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Сотрудники одного из супермаркетов в Белгороде провели инвентаризацию и обнаружили недостачу: отсутствовали 15 бутылок крепкого алкоголя. Общая сумма ущерба составила порядка 15 тысяч рублей.
Кражу удалось записать с помощью камер видеонаблюдения: 47-летний житель Белгорода вынес спиртное, спрятав бутылки по карманам и в пакете.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.