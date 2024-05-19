Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Житель Белгорода может сесть в тюрьму за кражу 15 бутылок крепкого алкоголя

Спрятал в карманах? Белгородец украл из магазина 15 бутылок с алкоголем

19 мая 2024, 09:13
Фото: 1MI

Житель Белгорода может сесть в тюрьму за кражу 15 бутылок крепкого алкоголя

Преступление произошло в супермаркете Белгорода. Мужчина зашёл в магазин, спрятал в карманы и пакет 15 бутылок алкоголя и скрылся. Определить злоумышленника удалось благодаря камерам видеонаблюдения, отметили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

Сотрудники одного из супермаркетов в Белгороде провели инвентаризацию и обнаружили недостачу: отсутствовали 15 бутылок крепкого алкоголя. Общая сумма ущерба составила порядка 15 тысяч рублей.

Кражу удалось записать с помощью камер видеонаблюдения: 47-летний житель Белгорода вынес спиртное, спрятав бутылки по карманам и в пакете.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Белгородец попался на уклонении от наказания и краже стульев на Прохоровском поле
Узнать подробнее
Читайте также:
После встречи с незнакомцами у тайника мужчина лишился ногиРади 3 тысяч рублей? Белгородец скончался после того, как его избил незнакомецБелгородец может сесть в тюрьму на два года за кражу 20 пачек сливочного масла
#Александра Склярова#Белгородская область#Кража#Супермаркет#Белгород#Алкголь
Подпишитесь
«Пусть присоединится»: в епархии ответили на упрёк белгородцам в недостатке молитв
Вчера, 09:02
Двое белгородцев пострадали при атаке дрона-камикадзе в селе Петровка
Вчера, 20:26
Дроны атаковали два работающих вблизи белгородского села грузовика
Сегодня, 10:01
Медведев высказался о создании санитарной зоны для защиты Белгорода
17 мая, 18:24
В белгородском приграничье спасли собаку Бусю, которую закрыли в гараже: видео
Вчера, 07:08
Почему Харьков не берут? Военный эксперт из Белгорода прокомментировал слова Путина
17 мая, 13:18
"