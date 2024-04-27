Ради 3 тысяч рублей? Белгородец скончался после того, как его избил незнакомец

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Вечером 29 декабря 2023 года в посёлке Чернянка 24-летний житель Еврейской автономной области начал спорить с незнакомым мужчиной. В ходе конфликта он нанёс незнакомцу несколько ударов кулаком по голове и один удар ногой по туловищу. Но на этом злоумышленник решил не останавливаться: он толкал белгородца в металлические заборы домов и продолжал бить по голове и телу.
После того, как пострадавший перестал сопротивляться, подсудимый забрал у него 3 тысячи рублей и скрылся с места преступления. Избитый незнакомцем мужчина позже скончался от полученных травм.
В отношении виновного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой с применением насилия, опасного для жизни, совершённое с причинением тяжкого вреда здоровью»). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 10 лет.
Приговор в законную силу ещё не вступил.