Ради 3 тысяч рублей? Белгородец скончался после того, как его избил незнакомец

Вечером 29 декабря 2023 года в посёлке Чернянка 24-летний житель Еврейской автономной области начал спорить с незнакомым мужчиной. В ходе конфликта он нанёс незнакомцу несколько ударов кулаком по голове и один удар ногой по туловищу. Но на этом злоумышленник решил не останавливаться: он толкал белгородца в металлические заборы домов и продолжал бить по голове и телу.