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Белгородца наказали за кражу стульев из кафе на Прохоровском поле

Белгородец попался на уклонении от наказания и краже стульев на Прохоровском поле

16 мая 2024, 16:19
Фото: 1MI

Белгородца наказали за кражу стульев из кафе на Прохоровском поле

Мужчину приговорили к году принудительных работ. Также у злоумышленника будут удерживать 10% из зарплаты в доход государства. Подробности рассказала областная прокуратура.

Житель Прохоровского района должен был соблюдать порядок и условия наказания в виде ограничения свободы, назначенного ему судом. Он был привлечён к ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Местного жителя приговорили к административному аресту на сутки. Его предостерегли о недопустимости нарушений установленных судом ограничений.

Однако злоумышленник позже тайно похитил три садовых стула с летней площадки кафе на территории военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», причинив учреждению ущерб на 4 тыс. рублей.

Приговором суда местный житель признан виновным в краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и злостном уклонении от отбывания наказания (ч. 1 ст. 314 УК РФ). Суд учёл позицию прокурора и назначил мужчине наказание в виде принудительных работ на год с удержание в доход государства 10% из зарплаты.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Прохоровский район#Прокуратура#Кража#Наказание#Нарочно не придумаешь#Суды#Белгород
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