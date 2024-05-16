Белгородец попался на уклонении от наказания и краже стульев на Прохоровском поле

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Житель Прохоровского района должен был соблюдать порядок и условия наказания в виде ограничения свободы, назначенного ему судом. Он был привлечён к ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Местного жителя приговорили к административному аресту на сутки. Его предостерегли о недопустимости нарушений установленных судом ограничений.
Однако злоумышленник позже тайно похитил три садовых стула с летней площадки кафе на территории военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», причинив учреждению ущерб на 4 тыс. рублей.
Приговором суда местный житель признан виновным в краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и злостном уклонении от отбывания наказания (ч. 1 ст. 314 УК РФ). Суд учёл позицию прокурора и назначил мужчине наказание в виде принудительных работ на год с удержание в доход государства 10% из зарплаты.
Приговор ещё не вступил в законную силу.