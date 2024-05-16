Белгородец попался на уклонении от наказания и краже стульев на Прохоровском поле

Житель Прохоровского района должен был соблюдать порядок и условия наказания в виде ограничения свободы, назначенного ему судом. Он был привлечён к ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Местного жителя приговорили к административному аресту на сутки. Его предостерегли о недопустимости нарушений установленных судом ограничений.