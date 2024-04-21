Белгородец может сесть в тюрьму на два года за кражу 20 пачек сливочного масла

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Сотрудники одного из сетевых магазинов Белгорода обратились в полицию, поскольку в ходе инвентаризации не досчитались подсолнечного масла: общая сумма потерянного составила порядка 3 тыс. рублей.
Правоохранительные органы выяснили, что товар украл 22-летний ранее судимый местный житель. Белгородец зашёл в магазин под видом покупателя и украл 20 пачек сливочного масла, которое впоследствии продал.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Отметим, что это не первый случай за последний год, когда белгородцы крадут из магазинов сливочные масла. Так, в ноябре в селе Стрелецкое мужчина украл 25 пачек, а в сентябре в Строителе другой житель, состоящий на учёте у нарколога, украл с полки магазина 44 пачки масла.