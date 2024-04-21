Белгородец может сесть в тюрьму на два года за кражу 20 пачек сливочного масла

Отметим, что это не первый случай за последний год, когда белгородцы крадут из магазинов сливочные масла. Так, в ноябре в селе Стрелецкое мужчина украл 25 пачек, а в сентябре в Строителе другой житель, состоящий на учёте у нарколога, украл с полки магазина 44 пачки масла.