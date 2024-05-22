В Белгородской области на несколько дней запретили продажу алкоголя

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В Белгородской области введён запрет на продажу алкоголя в дни проведения школьных «последних звонков». Ограничения будут действовать 24, 25, 26 мая и 1 июня 2024 года. Они не распространяются на предприятия, которые реализуют алкогольную продукцию при предоставлении услуг общепита.
Запрет действует в соответствии с законодательством Белгородской области, розничная продажа алкогольной продукции запрещена в дни проведения «последних звонков», посвященных окончанию школы, а также в предшествующий и следующий за ними дни, а также в Международный день защиты детей (1 июня).
Данное ограничение установлено пунктом 1 статьи 2 закона Белгородской области от 28 апреля 2016 года № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции».