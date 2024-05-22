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В Белгородской области на несколько дней запретили продажу алкоголя

В Белгородской области на несколько дней запретили продажу алкоголя

22 мая 2024, 12:42
Фото: 1MI
В Белгородской области запрещена продажа алкоголя в розницу 24, 25, 26 мая и 1 июня 2024 года. Запрет не распространяется на предприятия общественного питания.

В Белгородской области введён запрет на продажу алкоголя в дни проведения школьных «последних звонков». Ограничения будут действовать 24, 25, 26 мая и 1 июня 2024 года. Они не распространяются на предприятия, которые реализуют алкогольную продукцию при предоставлении услуг общепита.

Запрет действует в соответствии с законодательством Белгородской области, розничная продажа алкогольной продукции запрещена в дни проведения «‎последних звонков», посвященных окончанию школы, а также в предшествующий и следующий за ними дни, а также в Международный день защиты детей (1 июня).

Данное ограничение установлено пунктом 1 статьи 2 закона Белгородской области от 28 апреля 2016 года № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции».

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#Маргарита Водолажская#Школа#Новости Белгорода#Последний звонок#Запрет продажи алкоголя
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