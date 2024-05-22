В Белгородской области на несколько дней запретили продажу алкоголя

Запрет действует в соответствии с законодательством Белгородской области, розничная продажа алкогольной продукции запрещена в дни проведения «‎последних звонков», посвященных окончанию школы, а также в предшествующий и следующий за ними дни, а также в Международный день защиты детей (1 июня).