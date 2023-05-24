Милёхин: мы не планировали отменять последние звонки в Белгородской области

У Андрея Милёхина поинтересовались, возможно ли было перенести последние звонки в школах и не проводить их дистанционно: «Мы, родители выпускников, понимаем, что жизнь и здоровье детей на первом месте. Но может, возможно перенести последние звонки, а не проводить их в дистанционном формате?».