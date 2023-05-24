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Милёхин: мы не планировали отменять последние звонки в Белгородской области

24 мая 2023, 11:38
Фото: 1MI

Глава белгородского минобра высказался об отмене очных последних звонков в школах

Во время прямого эфира министра образования области спросили, возможно ли было перенести последние звонки.
Сюжет
Школы

У Андрея Милёхина поинтересовались, возможно ли было перенести последние звонки в школах и не проводить их дистанционно: «Мы, родители выпускников, понимаем, что жизнь и здоровье детей на первом месте. Но может, возможно перенести последние звонки, а не проводить их в дистанционном формате?».

Андрей Милёхин ответил, что ситуация не позволяла определить иную дату проведения последних звонков, график школьников в мае и июне довольно плотный из-за проведения экзаменов и выпускных.

Мы предпринимаем все меры для проведения выпускного, но вместе с тем хочу сказать следующее — поверьте, никто заранее не планировал отменять последние звонки. Это вынужденная мера. К сожалению, так сложилось. Несмотря на не самый праздничный последний звонок в жизни 11-классников, от души поздравляю их с окончанием школы и надеюсь на то, что выпускные вечера компенсируют праздничную атмосферу.
Андрей Милёхин

Напомним, что в 2023 году в Белгородской области выпускаются 5,7 тысячи 11-классников и 16,5 тысячи 9-классников.

Последний звонок прозвенел в школах Белгородской области
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#Алина Харина#Последний звонок#Общество#Школы#Белгородская область#Андрей Милёхин
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