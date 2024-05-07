В Белгородской области смогут вводить допограничения на продажу спиртного?

Напомним, что ранее стало известно, что в силу вступает новый региональный закон, который ограничивает время продажи алкоголя. Теперь алкоголь будут продавать с 11:00 до 16:00. Ограничения распространяться на посёлок Октябрьский, Томаровку, Борисовку и Красную Яругу.