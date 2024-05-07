В Белгородской области смогут вводить допограничения на продажу спиртного?

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Власти планируют внести изменения в закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции». Текст документа дополнят следующим содержанием: теперь в период мобилизации либо действия на территории Белгородской области уровня террористической опасности или специального режима, правительство региона вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкоголя.
Проект закона внесли в областную думу 2 мая.
Напомним, что ранее стало известно, что в силу вступает новый региональный закон, который ограничивает время продажи алкоголя. Теперь алкоголь будут продавать с 11:00 до 16:00. Ограничения распространяться на посёлок Октябрьский, Томаровку, Борисовку и Красную Яругу.