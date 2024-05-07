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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Запрет на продажу спиртного

В Белгородской области смогут вводить допограничения на продажу спиртного?

7 мая 2024, 11:06
Фото: 1MI
Запрет на продажу спиртного

В Белгородской области хотят внести новые изменения в закон о продаже алкоголя

Власти будут вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи спиртного. Об этом говорится в соответствующем законопроекте.

Власти планируют внести изменения в закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции». Текст документа дополнят следующим содержанием: теперь в период мобилизации либо действия на территории Белгородской области уровня террористической опасности или специального режима, правительство региона вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкоголя.

Проект закона внесли в областную думу 2 мая.

Напомним, что ранее стало известно, что в силу вступает новый региональный закон, который ограничивает время продажи алкоголя. Теперь алкоголь будут продавать с 11:00 до 16:00. Ограничения распространяться на посёлок Октябрьский, Томаровку, Борисовку и Красную Яругу.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Закон#Алкоголь#Областная дума#Новости Белгорода#Белгород
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