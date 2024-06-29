«Мы — часть России»: грайворонцы составили обращение к президенту и главе Минобороны

В обращении к президенту мирные жители указывают, что городской округ «уже более 13 месяцев находится под ежедневными ударами ВСУ». Те, у кого есть возможность уехать, оставляют нажитое и домашнее хозяйство. Другие же остаются, потому что финансовой возможности оставить дом нет.