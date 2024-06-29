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В Сети появились обращения грайворонцев к Путину и Белоусову

«Мы — часть России»: грайворонцы составили обращение к президенту и главе Минобороны

29 июня 2024, 10:30
Фото: 1MI

В Сети появились обращения грайворонцев к Путину и Белоусову

Министра обороны жители приграничного горокруга, подвергающегося ежедневным обстрелам, просят обеспечить большей защитой от атак ВСУ. Президента же среди прочего просят помочь в обеспечении грайворонцев жильём и наделить детей статусом «дети СВО».

В Сети появились, как утверждается, обращения жителей Грайворонского горокруга к президенту РФ Владимиру Путину и главе Минобороны Андрею Белоусову. Люди просят защитить обстреливаемое приграничье и помочь им с жильём и выплатами.

В обращении к президенту мирные жители указывают, что городской округ «уже более 13 месяцев находится под ежедневными ударами ВСУ». Те, у кого есть возможность уехать, оставляют нажитое и домашнее хозяйство. Другие же остаются, потому что финансовой возможности оставить дом нет.

Грайворонцы просят главу государства помочь с жильём тем, кто потерял свои дома из-за атак ВСУ, обеспечить детей горокруга статусом «дети СВО» и назначить им выплаты, а также помочь с возмещением расходов на аренду жилья в других районах и регионах.

Второе обращение адресовано главе Минобороны РФ. Грайворонцы отмечают небезопасную обстановку в горокруге и просят министра «усилить снабжение ВС РФ — средствами РЭБ и антидроновым оборудованием». Помимо этого, в тексте содержится просьба «отодвинуть ВСУ от границы нашей области вглубь Харьковского и Сумского направления».

Сообщается, что сейчас продолжается сбор подписей по обращениям.

Напомним, что только за прошедшие сутки по Грайворонскому горокругу выпустили 51 боеприпас и девять беспилотников. Есть разрушения в частных домах, на территории предприятий.

Обращение грайворонцевОбращение грайворонцев
Обращение грайворонцевОбращение грайворонцев
Обращение грайворонцевОбращение грайворонцев
Обращение грайворонцев
Фото: Telegram-канал «Блэтгород»
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Обращение#Белгород#Грайворонский горокруг#Минобороны#Приграничье#Андрей белоусов#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы
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