«Мы — часть России»: грайворонцы составили обращение к президенту и главе Минобороны

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В Сети появились, как утверждается, обращения жителей Грайворонского горокруга к президенту РФ Владимиру Путину и главе Минобороны Андрею Белоусову. Люди просят защитить обстреливаемое приграничье и помочь им с жильём и выплатами.
В обращении к президенту мирные жители указывают, что городской округ «уже более 13 месяцев находится под ежедневными ударами ВСУ». Те, у кого есть возможность уехать, оставляют нажитое и домашнее хозяйство. Другие же остаются, потому что финансовой возможности оставить дом нет.
Грайворонцы просят главу государства помочь с жильём тем, кто потерял свои дома из-за атак ВСУ, обеспечить детей горокруга статусом «дети СВО» и назначить им выплаты, а также помочь с возмещением расходов на аренду жилья в других районах и регионах.
Второе обращение адресовано главе Минобороны РФ. Грайворонцы отмечают небезопасную обстановку в горокруге и просят министра «усилить снабжение ВС РФ — средствами РЭБ и антидроновым оборудованием». Помимо этого, в тексте содержится просьба «отодвинуть ВСУ от границы нашей области вглубь Харьковского и Сумского направления».
Сообщается, что сейчас продолжается сбор подписей по обращениям.
Напомним, что только за прошедшие сутки по Грайворонскому горокругу выпустили 51 боеприпас и девять беспилотников. Есть разрушения в частных домах, на территории предприятий.