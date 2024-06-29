Гладков: «Каждый третий белгородский выпускник — медалист»

Напомним, что праздник в этом году проходит с ограничениями, даже в непригранчиных районах. Запрещено проводить выпускные после 19:00 в ресторанах и других местах общепита, в развлекательных заведениях. Ограничения актуальны, даже если выпускники на месте торжества находятся с родителями.