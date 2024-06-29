Гладков: «Каждый третий белгородский выпускник — медалист»

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
29 июня свыше 5 тысяч белгородских выпускников получат аттестаты о среднем образовании. Каждый третий выпускник региона — медалист, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
75 наших детей написали 83 стобалльные работы. Это значит, что у нас 8 двухсотбалльников. И это в очень сложных прифронтовых условиях.
Вячеслав Гладков
Накануне аттестаты получили выпускники Разуменской и Пушкарской школ в Белгородском районе. В первой насчитывается 17 выпускников, пятеро из которых — медалисты, а во второй — семеро одиннадцатиклассников, трое из которых получили медали.
Всего в этом году у нас 426 одиннадцатиклассников, которые заканчивают свой школьный путь и выходят во взрослую жизнь. Конечно, обстановка в районе не позволяет нам устроить, как раньше, большой и грандиозный праздник, поэтому организовали небольшие торжественные мероприятия в более безопасных поселениях.
Анна Куташова, глава Белгородского района
Напомним, что праздник в этом году проходит с ограничениями, даже в непригранчиных районах. Запрещено проводить выпускные после 19:00 в ресторанах и других местах общепита, в развлекательных заведениях. Ограничения актуальны, даже если выпускники на месте торжества находятся с родителями.