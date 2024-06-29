«Продолжают уничтожать»: ВСУ вновь ударили по храму в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
ВСУ атаковали храм Святого апостола Иоанна Богослова в приграничном селе Козинка в Грайворонском горокруге. Произошло это минувшей ночью. В храме повреждён купол.
В марте храм уже попадал под обстрел. Тогда обгорели стены, был пробит купол. Однако службы в нём продолжали.
Напомним, ВСУ в мае атаковали дроном-камикадзе храм Сергия Радонежского в Новооскольском горокруге. После падения и взрыва загорелась кровля.
В начале июня под удар беспилотника попал храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Прохоровке — повреждены кровля и фасад.