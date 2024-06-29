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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Последствия атаки на храм в Белгородской области

«Продолжают уничтожать»: ВСУ вновь ударили по храму в белгородском приграничье

29 июня 2024, 13:17
Фото: «Мир Белогорья»
Последствия атаки на храм в Белгородской области

В Сети появились фото последствий атаки на храм в Белгородской области

Атака произошла минувшей ночью. В храме повреждён купол. Фото последствий публикует «Мир Белогорья».
Сюжет
Пожар

ВСУ атаковали храм Святого апостола Иоанна Богослова в приграничном селе Козинка в Грайворонском горокруге. Произошло это минувшей ночью. В храме повреждён купол.

В марте храм уже попадал под обстрел. Тогда обгорели стены, был пробит купол. Однако службы в нём продолжали.

Напомним, ВСУ в мае атаковали дроном-камикадзе храм Сергия Радонежского в Новооскольском горокруге. После падения и взрыва загорелась кровля.

В начале июня под удар беспилотника попал храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Прохоровке — повреждены кровля и фасад.

Пожар в храме после атаки ВСУПожар в храме после атаки ВСУ
Последствия атаки на храм в Белгородской областиПоследствия атаки на храм в Белгородской области
Пожар в храме после атаки ВСУ
Фото: «Мир Белогорья»
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Фотофакт#Белгород#Грайворонский горокруг#Обстрел#Козинка#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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