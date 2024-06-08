Снова повреждён храм: дроны ВСУ атаковали ещё три белгородских населённых пункта

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Согласно оперативной информации, три населённых пункта Белгородской области подверглись ещё одной атаке беспилотников ВСУ. Пострадавших нет.
В Белгородском районе дроны стали причинами повреждений в двух сёлах. В Петровка фасад и окна административного здания сельхозпредприятия повреждены осколками. В селе Ясные Зори повреждена крыша храма.
Село Тишанка Волоконовского района дроны ВСУ атаковали дважды. После первой атаки возник пожар в хозпостройке на территории нежилого дома. Соседние жители оперативно потушили огонь. Второй дрон атаковал припаркованный рядом легковой автомобиль, разбив стёкла.
На месте происшествий работают спецслужбы, информацию о последствиях ещё уточняется.
При утренней атаке Прохоровского района повреждены оказались два частных жилых домовладения, повреждены ещё несколько зданий и инфраструктуры. Под атаку попал храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла.