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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

БПЛА ВСУ

Снова повреждён храм: дроны ВСУ атаковали ещё три белгородских населённых пункта

8 июня 2024, 09:59
Фото: Изображение Midjourney
БПЛА ВСУ
При атаке дронов ВСУ повреждены здания сельхозпредприятия и храм в селе Ясные зори, возникло возгорание и были повреждены стекла легкового автомобиля, однако мирные жители не пострадали.
Сюжет
Пожар

Согласно оперативной информации, три населённых пункта Белгородской области подверглись ещё одной атаке беспилотников ВСУ. Пострадавших нет.

В Белгородском районе дроны стали причинами повреждений в двух сёлах. В Петровка фасад и окна административного здания сельхозпредприятия повреждены осколками. В селе Ясные Зори повреждена крыша храма.

Село Тишанка Волоконовского района дроны ВСУ атаковали дважды. После первой атаки возник пожар в хозпостройке на территории нежилого дома. Соседние жители оперативно потушили огонь. Второй дрон атаковал припаркованный рядом легковой автомобиль, разбив стёкла.

На месте происшествий работают спецслужбы, информацию о последствиях ещё уточняется.

При утренней атаке Прохоровского района повреждены оказались два частных жилых домовладения, повреждены ещё несколько зданий и инфраструктуры. Под атаку попал храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

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