Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла попал под атаку ВСУ в Прохоровке

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Согласно официальной информации, утром три беспилотника ВСУ атаковали Прохоровку. Пострадали два частных дома и храм в Прохоровке. Кадры последствий атаки также прислали читатели Бел.Ру.
Первый беспилотник атаковал частный жилой дом. В результате детонации частично разрушен жилой дом, повреждены хозпостройка, забор и автомобиль. Второй БПЛА упал и сдетонировал рядом с другим частным домом. Там выбиты окна, осколками посечены фасад, забор и хозпостройка. Третий беспилотник атаковал Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в результате чего в здании повреждены кровля и фасад.
По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
Кроме того, ВСУ продолжают подвергать атаке автомобили мирных жителей Белгородской области. Вчера, 7 июня, в Борисовском района дрон врезался в движущуюся машину. Водитель автомобиля получил серьёзные травмы головы и контузию.
Ещё один случай произошел в селе Петровка, находящемся в Белгородском районе. Дрон атаковал другой автомобиль, но в этот момент в нём не было людей. Оба автомобиля полностью сгорели в результате произошедших взрывов.
А после взрыва авто в Валуйском округе погибла молодая женщина.