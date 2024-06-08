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Атака ВСУ

Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла попал под атаку ВСУ в Прохоровке

8 июня 2024, 06:10
Фото: bel.ru
Атака ВСУ
В Прохоровке утром атакованы три объекта — два частных дома и храм, пострадавших нет, но есть разрушения и повреждения зданий и инфраструктуры. Под атаку попал Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Согласно официальной информации, утром три беспилотника ВСУ атаковали Прохоровку. Пострадали два частных дома и храм в Прохоровке. Кадры последствий атаки также прислали читатели Бел.Ру.

Первый беспилотник атаковал частный жилой дом. В результате детонации частично разрушен жилой дом, повреждены хозпостройка, забор и автомобиль. Второй БПЛА упал и сдетонировал рядом с другим частным домом. Там выбиты окна, осколками посечены фасад, забор и хозпостройка. Третий беспилотник атаковал Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в результате чего в здании повреждены кровля и фасад.

По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

Последствия атаки ВСУ на ПрохоровкуПоследствия атаки ВСУ на Прохоровку
Последствия атаки ВСУ на ПрохоровкуПоследствия атаки ВСУ на Прохоровку
Последствия атаки ВСУ на ПрохоровкуПоследствия атаки ВСУ на Прохоровку
Атака ВСУ на ПрохоровкуАтака ВСУ на Прохоровку
Атака ВСУ на ПрохоровкуАтака ВСУ на Прохоровку
Последствия атаки ВСУ на Прохоровку
Фото: bel.ru
Атака ВСУ на храмс в Прохоровке
Видео: bel.ru

Кроме того, ВСУ продолжают подвергать атаке автомобили мирных жителей Белгородской области. Вчера, 7 июня, в Борисовском района дрон врезался в движущуюся машину. Водитель автомобиля получил серьёзные травмы головы и контузию.

Ещё один случай произошел в селе Петровка, находящемся в Белгородском районе. Дрон атаковал другой автомобиль, но в этот момент в нём не было людей. Оба автомобиля полностью сгорели в результате произошедших взрывов.

А после взрыва авто в Валуйском округе погибла молодая женщина.

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