Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла попал под атаку ВСУ в Прохоровке

Первый беспилотник атаковал частный жилой дом. В результате детонации частично разрушен жилой дом, повреждены хозпостройка, забор и автомобиль. Второй БПЛА упал и сдетонировал рядом с другим частным домом. Там выбиты окна, осколками посечены фасад, забор и хозпостройка. Третий беспилотник атаковал Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в результате чего в здании повреждены кровля и фасад.