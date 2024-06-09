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Последствия обстрела, фото тематическое

Храм, 25 машин и 18 домов белгородцев пострадали за день от атак ВСУ

9 июня 2024, 07:51
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое

ВСУ ударили по Белгороду и семи приграничным районам

Повреждены также надворные постройки, складские помещения сельхозпредприятия. Временно остались без связи некоторые жители Белгородского района. Подробности о последствиях рассказали в оперштабе.

ВСУ за сутки атаковали Белгород и семь приграничных районов. Без последствий обошлось только в Валуйском горокруге и Краснояружском районе. В остальных районах есть разрушения.

За день в результате атак повреждено 18 частных домов: четыре — в Белгородском районе, шесть — в Грайворонском горокруге, восемь — в Шебекинском. В одной из квартир борисовского села Грузское выбило окна в результате падения дрона-камикадзе.

Помимо этого, за сутки повреждено 25 машин. 18 из них пострадали в Белгороде при массированном вечернем обстреле 8 июня.

Повреждены также пять надворных построек, два административных корпуса. Задело при атаках ВСУ храм в Белгородском районе и два складских помещения сельхозпредприятия в Шебекинском горокруге.

Без света временно остались несколько сёл в Белгородском районе, а в Солохах и Орловке нет связи. Сообщается, что устранять проблемы начнут после согласования с Минобороны РФ.

Часть Шебекинского округа осталась без электроэнергии из-за обстрелов со стороны ВСУ
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