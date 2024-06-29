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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Дым под Белгородом после очередной ракетной опасности

После очередной ракетной опасности под Белгородом заметили дым

29 июня 2024, 13:41
Фото: «БелПлюс»
Дым под Белгородом после очередной ракетной опасности
Очевидцы сообщают, что видно его в Белгородском районе. Официальных комментариев по ситуации пока не было.

Под Белгородом появился чёрный дым. Фото стали публиковать в Сети после того, как объявили отбой очередной ракетной опасности.

Связаны ли эти два обстоятельства, точно не известно. Официальных комментариев не было.

Ранее в регионе в результате атак ВСУ пострадали трое мирных жителей. Кроме того, под ударом в течение дня было несколько населённых пунктов в приграничье. От атак пострадал в том числе храм в грайворонской Козинке.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Дым#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Ракетная опасность
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