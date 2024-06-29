После очередной ракетной опасности под Белгородом заметили дым

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Под Белгородом появился чёрный дым. Фото стали публиковать в Сети после того, как объявили отбой очередной ракетной опасности.
Связаны ли эти два обстоятельства, точно не известно. Официальных комментариев не было.
Ранее в регионе в результате атак ВСУ пострадали трое мирных жителей. Кроме того, под ударом в течение дня было несколько населённых пунктов в приграничье. От атак пострадал в том числе храм в грайворонской Козинке.