Речной трамвай в Белгороде: какой будет маршрут и где установят причалы?

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
Мэр Белгорода Валентин Демидов поделился подробностями реализации проекта речного трамвая. Согласно планам, трамвай будет курсировать по трём рекреационным зонам водно-зелёного каркаса: парку «Берега», урочищу Сосновка и Пикник-парку.
Протяжённость потенциального маршрута — 10 километров в одну сторону. Он начинается у места слияния рек Везёлка и Северский Донец, рядом со спортивным кластером парка «Берега», и заканчивается у Пикник-парка. На прогулку уйдёт примерно 45 минут.
На начальном этапе планируется использовать два причала. Первый, новый, будет построен на месте слияния двух рек, как раз рядом со спортивным кластером парка «Берега». Второй причал, расположенный в районе Пикник-парка, будет реконструирован.
Через неделю состоится повторная встреча, на которой уже обсудят дорожную карту. Также на совещание пригласят представителей транспортной прокуратуры, государственной инспекции по маломерным судам и Федерации водных видов спорта.
Напомним, недавно в городской администрации была выдвинута инициатива о создании нового вида общественного транспорта в Белгороде — речного трамвая.