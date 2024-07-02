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Posted Сегодня, 18:55

Published Сегодня, 18:55

Modified Сегодня, 18:57

Updated Сегодня, 18:57

Речной трамвай

Речной трамвай в Белгороде: какой будет маршрут и где установят причалы?

2 июля 2024, 18:55
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Речной трамвай

Мэр Белгорода раскрыл детали реализации проекта речного трамвая

В Белгороде уже начали обсуждать проект запуска речного трамвая. Предполагаемый прогулочный маршрут будет составлять 10 километров в одну сторону и займёт примерно 45 минут. Подробности сообщил мэр города Валентин Демидов.

Мэр Белгорода Валентин Демидов поделился подробностями реализации проекта речного трамвая. Согласно планам, трамвай будет курсировать по трём рекреационным зонам водно-зелёного каркаса: парку «Берега», урочищу Сосновка и Пикник-парку.

Протяжённость потенциального маршрута — 10 километров в одну сторону. Он начинается у места слияния рек Везёлка и Северский Донец, рядом со спортивным кластером парка «Берега», и заканчивается у Пикник-парка. На прогулку уйдёт примерно 45 минут.

На начальном этапе планируется использовать два причала. Первый, новый, будет построен на месте слияния двух рек, как раз рядом со спортивным кластером парка «Берега». Второй причал, расположенный в районе Пикник-парка, будет реконструирован.

Через неделю состоится повторная встреча, на которой уже обсудят дорожную карту. Также на совещание пригласят представителей транспортной прокуратуры, государственной инспекции по маломерным судам и Федерации водных видов спорта.

Напомним, недавно в городской администрации была выдвинута инициатива о создании нового вида общественного транспорта в Белгороде — речного трамвая.

От «Пикник-парка» до парка «Берега»: речной трамвай может появиться в Белгороде
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#Валерия Колесникова#Пикник-парк#Транспорт#Маршрут#Новости Белгорода#Урочище сосновка#Белгород#Валентин Демидов#Речной трамвай
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