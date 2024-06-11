Обед может прервать тревога: как работают летние площадки при кафе в Белгороде?

В Белгороде открыли летние площадки при кафе, но с ограничениями

Летние площадки при кафе и ресторанах заработали в Белгороде с 1 июня. Однако заведения должны следовать нескольким правилам, а посетители — быть готовыми к тому, что обед или ужин на свежем воздухе может прерваться сообщением о ракетной опасности.