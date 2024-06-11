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Кафе

Обед может прервать тревога: как работают летние площадки при кафе в Белгороде?

11 июня 2024, 07:19
Фото: 1MI
Кафе

В Белгороде открыли летние площадки при кафе, но с ограничениями

Летние площадки при кафе и ресторанах заработали в Белгороде с 1 июня. Однако заведения должны следовать нескольким правилам, а посетители — быть готовыми к тому, что обед или ужин на свежем воздухе может прерваться сообщением о ракетной опасности.

В Белгороде открыли летние площадки при некоторых стационарных кафе и ресторанах. Заработали они с 1 июня, соответствующее решение ранее принял региональный оперштаб, напомнил мэр Валентин Демидов во время прямого эфира.

Вместе с тем заведения общепита обязаны обеспечить безопасность посетителей. В помещении должно быть укрытие без окон, стеклянные поверхности следует оклеить бронеплёнкой. В заведении должна быть аптечка, а персонал обязан пройти обучение оказанию первой медицинской помощи.

Посетителям в свою очередь следует быть готовыми к тому, что обед или ужин на открытой площадке может прервать сигнал о ракетной опасности, после чего следует незамедлительно пройти в укрытие.

Напомним, что о возобновлении работы летних площадок стало известно ещё на прошлой неделе.

Разрешено ли кафе в Белгороде открывать летние площадки?
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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Общепит#Новости Белгорода#Кафе#Белгород#Валентин Демидов#Рестораны#Ракетная опасность#Летние площадки
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