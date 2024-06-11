Обед может прервать тревога: как работают летние площадки при кафе в Белгороде?

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В Белгороде открыли летние площадки при некоторых стационарных кафе и ресторанах. Заработали они с 1 июня, соответствующее решение ранее принял региональный оперштаб, напомнил мэр Валентин Демидов во время прямого эфира.
Вместе с тем заведения общепита обязаны обеспечить безопасность посетителей. В помещении должно быть укрытие без окон, стеклянные поверхности следует оклеить бронеплёнкой. В заведении должна быть аптечка, а персонал обязан пройти обучение оказанию первой медицинской помощи.
Посетителям в свою очередь следует быть готовыми к тому, что обед или ужин на открытой площадке может прервать сигнал о ракетной опасности, после чего следует незамедлительно пройти в укрытие.
Напомним, что о возобновлении работы летних площадок стало известно ещё на прошлой неделе.