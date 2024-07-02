Беговую дорожку в Белгороде оборудуют подземными укрытиями на случай РО

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Мэр Белгорода Валентин Демидов проверил, как идёт строительство беговой дорожки в Сосновке.
Сейчас дорожка уже готова. Она сделана из специального материала — розового гранитного отсева.
Длина дорожки составляет 5,5 километра. Она проходит по привычному для спортсменов маршруту. Теперь заниматься бегом можно практически в любую погоду.
Вдоль дорожки установили освещение — всего 240 опор. Также появились 14 скамеек и урн для мусора. Кроме того, провели гидропосев газонной травы и реконструировали парковку, правда, пока без разметки. Для спортсменов установили биотуалет.
Рабочие обустроят здесь несколько подземных укрытий вдоль трассы на случай ракетной опасности. До 15 июля планируют выполнить навигацию, которая поможет спортсменам быстро ориентироваться. Всего оборудовано три дистанции. Все работы строители планируют закончить до конца месяца, но заниматься здесь можно уже сейчас.
Напомним, в Сосновке также скоро может появиться остановка нового речного трамвая.