Беговую дорожку в Белгороде оборудуют подземными укрытиями на случай РО

Рабочие обустроят здесь несколько подземных укрытий вдоль трассы на случай ракетной опасности. До 15 июля планируют выполнить навигацию, которая поможет спортсменам быстро ориентироваться. Всего оборудовано три дистанции. Все работы строители планируют закончить до конца месяца, но заниматься здесь можно уже сейчас.