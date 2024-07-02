bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Дистанция для бега в Сосновке

Беговую дорожку в Белгороде оборудуют подземными укрытиями на случай РО

2 июля 2024, 14:02
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Дистанция для бега в Сосновке

В Белгороде завершают строительство беговой дорожки в Сосновке

Длина новой беговой дорожки — 5,5 километра. Мэр города уже проверил ход работ, и, хотя некоторые элементы ещё дорабатываются, спортсмены могут использовать дорожку уже сейчас. Подробности сообщил Валентин Демидов.

Мэр Белгорода Валентин Демидов проверил, как идёт строительство беговой дорожки в Сосновке.

Сейчас дорожка уже готова. Она сделана из специального материала — розового гранитного отсева.

Длина дорожки составляет 5,5 километра. Она проходит по привычному для спортсменов маршруту. Теперь заниматься бегом можно практически в любую погоду.

Вдоль дорожки установили освещение — всего 240 опор. Также появились 14 скамеек и урн для мусора. Кроме того, провели гидропосев газонной травы и реконструировали парковку, правда, пока без разметки. Для спортсменов установили биотуалет.

Рабочие обустроят здесь несколько подземных укрытий вдоль трассы на случай ракетной опасности. До 15 июля планируют выполнить навигацию, которая поможет спортсменам быстро ориентироваться. Всего оборудовано три дистанции. Все работы строители планируют закончить до конца месяца, но заниматься здесь можно уже сейчас.

Напомним, в Сосновке также скоро может появиться остановка нового речного трамвая.

Дистанция для бега в СосновкеДистанция для бега в Сосновке
Дистанция для бега в СосновкеДистанция для бега в Сосновке
Дистанция для бега в СосновкеДистанция для бега в Сосновке
Дистанция для бега в СосновкеДистанция для бега в Сосновке
Дистанция для бега в СосновкеДистанция для бега в Сосновке
Дистанция для бега в Сосновке
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
От «Пикник-парка» до парка «Берега»: речной трамвай может появиться в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Валентин Демидов рассказал о судьбе деревянного городка в Центральном парке БелгородаСквер, к реконструкции которого не раз возникали вопросы, откроют в августеВ Белгороде появляется больше укрытий: только за месяц их установили 59
#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Укрытия#Беговая дорожка
Подпишитесь
Опять криз: заседание по делу Полежаева вновь перенесли в Белгороде
Сегодня, 12:16
Чиновники под Белгородом заплатили подрядчику за благоустройство, которого не было
Сегодня, 10:02
«Дом защитника Оте­чества»: Савченко предложил модель спасения России от «вымирания»
Сегодня, 15:21
СК не стал возбуждать уголовное дело после смерти белгородского волонтёра в СИЗО
Сегодня, 13:09
Число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей в Белгородской области увеличилось
Сегодня, 10:48
В филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовал сезон студотрядов
Сегодня, 14:30