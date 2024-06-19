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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Дым в Белгородском районе после очередной ракетной опасности

Давно такого не было: в Белгороде с утра не смолкает сирена и гремят взрывы

19 июня 2024, 09:56
Фото: «Жесть Белгород»
Дым в Белгородском районе после очередной ракетной опасности

Белгородцы запутались, сколько раз слышали с утра сигналы ракетной опасности

После долгожданной тишины в Белгороде вновь прогремели взрывы. Ракетную опасность в городе объявляли с утра уже несколько раз. Неоднократно звучали взрывы. После одной из РО под Белгородом заметили дым.
Сюжет
Пво

В Белгороде выдался неспокойный день. Горожане с утра среды, 19 июня, уже потеряли счёт, сколько раз слышали тревогу. Ракетная опасность также действовала в Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском горокруге. Один раз её объявляли на территории всего региона.

Первый раз взрывы в Белгороде прогремели в районе 08:30. Примерно с 11:00 до 12:00 ещё пять раз объявляли тревогу. В очередной раз сирена и взрывы на её фоне прозвучали около 12:40. Повторно белгородцы получили предупреждения в 12:50.

Последствия первой тревоги прочувствовали жители Майского в Белгородском районе: разрушения там выявили в нескольких домах. После ещё одной РО очевидцы заметили дым в Белгородском районе. Был ли он связан с прилётом, неизвестно, на момент публикации официальных комментариев не поступало.

О работе ПВО сообщали и жители Шебекинского горокруга. Информации о возможных последствиях нет. Также в Сети после первой ракетной опасности появились фото со следами в небе, характерными для работы ПВО, в Прохоровском районе.

Что именно сбивали в небе над Белгородом и регионом, точно не известно. Минобороны по традиции сообщало лишь об уничтоженных беспилотниках. По информации военного ведомства, произошло это в районе 09:00, 10:20 и 11:40.

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