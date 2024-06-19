Давно такого не было: в Белгороде с утра не смолкает сирена и гремят взрывы

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В Белгороде выдался неспокойный день. Горожане с утра среды, 19 июня, уже потеряли счёт, сколько раз слышали тревогу. Ракетная опасность также действовала в Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском горокруге. Один раз её объявляли на территории всего региона.
Первый раз взрывы в Белгороде прогремели в районе 08:30. Примерно с 11:00 до 12:00 ещё пять раз объявляли тревогу. В очередной раз сирена и взрывы на её фоне прозвучали около 12:40. Повторно белгородцы получили предупреждения в 12:50.
Последствия первой тревоги прочувствовали жители Майского в Белгородском районе: разрушения там выявили в нескольких домах. После ещё одной РО очевидцы заметили дым в Белгородском районе. Был ли он связан с прилётом, неизвестно, на момент публикации официальных комментариев не поступало.
О работе ПВО сообщали и жители Шебекинского горокруга. Информации о возможных последствиях нет. Также в Сети после первой ракетной опасности появились фото со следами в небе, характерными для работы ПВО, в Прохоровском районе.
Что именно сбивали в небе над Белгородом и регионом, точно не известно. Минобороны по традиции сообщало лишь об уничтоженных беспилотниках. По информации военного ведомства, произошло это в районе 09:00, 10:20 и 11:40.