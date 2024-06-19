Давно такого не было: в Белгороде с утра не смолкает сирена и гремят взрывы

Первый раз взрывы в Белгороде прогремели в районе 08:30. Примерно с 11:00 до 12:00 ещё пять раз объявляли тревогу. В очередной раз сирена и взрывы на её фоне прозвучали около 12:40. Повторно белгородцы получили предупреждения в 12:50.