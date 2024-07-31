Почему в Шебекино не всегда срабатывает сирена воздушной тревоги?

Отметим, что из-за близкого расположения к границе жители Шебекино также не могут спрятаться в многоквартирные дома, где установлены контроллеры. Эти устройства срабатывают только при объявлении ракетной опасности, а система ПВО не успевает зафиксировать обстрел артснарядами и объявить тревогу.