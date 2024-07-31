bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:31

Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Жителям Шебекино объяснили, почему сирена срабатывает не всегда

Почему в Шебекино не всегда срабатывает сирена воздушной тревоги?

31 июля 2024, 16:31
Фото: 1MI

Жителям Шебекино объяснили, почему сирена срабатывает не всегда

Соответствующий вопрос жители приграничного муниципалитета задали главе региона. По их словам, утром 31 июля сирену снова не включили. Ответить на вопрос постарался глава региона Вячеслав Гладков.

В ходе вечернего прямого эфира белгородка поинтересовалась у губернатора, почему утром 31 июля при обстреле Шебекино не сработала сирена воздушной тревоги.

Вячеслав Гладков объяснил, что всему виной близкое расположение к границе.

Часто звучит этот вопрос. Маленькое расстояние от границы, стреляют артиллерийскими орудиями, а система ПВО не успевает уловить их радарами и, тем более, включить сирену. Когда мы находимся вдоль границы с вами, к сожалению, система оповещения физически не успевает вовремя зафиксировать полёт снарядов.
Вячеслав Гладков

Отметим, что из-за близкого расположения к границе жители Шебекино также не могут спрятаться в многоквартирные дома, где установлены контроллеры. Эти устройства срабатывают только при объявлении ракетной опасности, а система ПВО не успевает зафиксировать обстрел артснарядами и объявить тревогу.

Почему в Шебекино, несмотря на наличие контроллеров, закрыты двери при обстреле?
Узнать подробнее
Читайте также:
Обстрел вёлся кассетными боеприпасами: что известно о последствиях атаки на ШебекиноМногоквартирный дом горит в Шебекино после обстреловГород Шебекино вновь попал под обстрел: что известно о последствиях
#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Сирена#Шебекинский горокруг#Обстрелы#Сирена воздушной тревоги
Подпишитесь
Прокуратура просит отправить экс-мэра Старого Оскола Сергиенко за решётку на 13 лет
Сегодня, 11:36
Чиновники ответили на просьбы белгородцев выдать сертификаты на жильё, как херсонцам
Сегодня, 08:34
BMW 320 обошёлся бывшему мэру Белгорода Антону Иванову всего в тысячу рублей
Сегодня, 12:10
Домики на деревьях, дартс: на что потратят ещё миллиард на набережной в Белгороде?
Сегодня, 08:08
Полиция отреагировала на видео со стрельбой на площади в Белгородской области
Сегодня, 07:04
Больше всего в мае: сколько детей погибло и получило ранения из-за обстрелов ВСУ
Сегодня, 15:04