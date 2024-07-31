Почему в Шебекино не всегда срабатывает сирена воздушной тревоги?

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
В ходе вечернего прямого эфира белгородка поинтересовалась у губернатора, почему утром 31 июля при обстреле Шебекино не сработала сирена воздушной тревоги.
Вячеслав Гладков объяснил, что всему виной близкое расположение к границе.
Часто звучит этот вопрос. Маленькое расстояние от границы, стреляют артиллерийскими орудиями, а система ПВО не успевает уловить их радарами и, тем более, включить сирену. Когда мы находимся вдоль границы с вами, к сожалению, система оповещения физически не успевает вовремя зафиксировать полёт снарядов.
Вячеслав Гладков
Отметим, что из-за близкого расположения к границе жители Шебекино также не могут спрятаться в многоквартирные дома, где установлены контроллеры. Эти устройства срабатывают только при объявлении ракетной опасности, а система ПВО не успевает зафиксировать обстрел артснарядами и объявить тревогу.