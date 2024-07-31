Обстрел вёлся кассетными боеприпасами: что известно о последствиях атаки на Шебекино

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
ВСУ утром 31 июля обстреляли Шебекино. Основной удар на себя принял один из многоквартирных домов. По нему попали два кассетных боеприпаса, что привело к последующему пожару.
Загорелась кровля по всей площади дома. Очаг оперативно ликвидировали, огонь не дошёл до квартир последнего этажа. Угрозы распространения возгорания нет.
Во второй половине дня эксперты осмотрят пострадавший дом. Они оценят состояние несущих конструкций и плит.
Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Половина жителей дома пока остаётся у родственников. 17 человек направили в пункт временного размещения.
На месте уже работают сотрудники УК и администрации: они составляют акты на повреждённые квартиры и имущество. Затем списки передадут в минсоцзащиты, чтобы затем назначить выплаты — 50 тыс. или 100 тыс. рублей. Кроме того, на каждого прописанного члена семьи пообещали перечислить по 10 тыс. рублей единовременной выплаты.
Всего же в результате утреннего обстрела разрушения есть в 15 многоквартирных и двух частных домах, повреждено семь машин. Также под удар попал один из социальных объектов.