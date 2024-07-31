Обстрел вёлся кассетными боеприпасами: что известно о последствиях атаки на Шебекино

На месте уже работают сотрудники УК и администрации: они составляют акты на повреждённые квартиры и имущество. Затем списки передадут в минсоцзащиты, чтобы затем назначить выплаты — 50 тыс. или 100 тыс. рублей. Кроме того, на каждого прописанного члена семьи пообещали перечислить по 10 тыс. рублей единовременной выплаты.