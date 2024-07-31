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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Пожар в многоквартирном доме в Шебекино после обстрела

Обстрел вёлся кассетными боеприпасами: что известно о последствиях атаки на Шебекино

31 июля 2024, 06:05
Фото: «Просто Михаил»
Пожар в многоквартирном доме в Шебекино после обстрела

ВСУ ударили по многоквартирному дому в белгородском Шебекино

Два боеприпаса из шести выпущенных ВСУ попали по многоквартирному дому. Из-за этого загорелась кровля МКД, но огонь не дошёл до квартир последнего этажа. Всего в результате утренней атаки разрушения насчитали в 15 многоквартирных домах.
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Пожар

ВСУ утром 31 июля обстреляли Шебекино. Основной удар на себя принял один из многоквартирных домов. По нему попали два кассетных боеприпаса, что привело к последующему пожару.

Загорелась кровля по всей площади дома. Очаг оперативно ликвидировали, огонь не дошёл до квартир последнего этажа. Угрозы распространения возгорания нет.

Во второй половине дня эксперты осмотрят пострадавший дом. Они оценят состояние несущих конструкций и плит.

Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Половина жителей дома пока остаётся у родственников. 17 человек направили в пункт временного размещения.

На месте уже работают сотрудники УК и администрации: они составляют акты на повреждённые квартиры и имущество. Затем списки передадут в минсоцзащиты, чтобы затем назначить выплаты — 50 тыс. или 100 тыс. рублей. Кроме того, на каждого прописанного члена семьи пообещали перечислить по 10 тыс. рублей единовременной выплаты.

Всего же в результате утреннего обстрела разрушения есть в 15 многоквартирных и двух частных домах, повреждено семь машин. Также под удар попал один из социальных объектов.

Многоквартирный дом горит в Шебекино после обстрелов
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Шебекино#Белгород#Обстрел#Мкд#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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