Город Шебекино вновь попал под обстрел: что известно о последствиях

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
ВСУ снова обстреляли Шебекино. Разрушения есть в двух многоквартирных домах — выбиты окна и посечены фасады. Кроме того, в крышу частного дома было прямое попадание снаряда.
Разрушения есть также в двух нежилых зданиях. Повреждена одна машина.
По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Информация о последствиях уточняется.
Город уже был под обстрелом сегодня. Тогда прилёты пришлись на территорию двух предприятий. В результате ранен мужчина. Ещё одна мирная жительница пострадала после атаки БПЛА в Вознесеновке.