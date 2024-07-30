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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Последствия атаки ВСУ в Шебекино

Город Шебекино вновь попал под обстрел: что известно о последствиях

30 июля 2024, 12:28
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки ВСУ в Шебекино

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

Есть разрушения в частных и многоквартирных домах, нежилых зданиях. Также повреждено авто. Город с утра уже был под обстрелом.
Сюжет
Обстрел

ВСУ снова обстреляли Шебекино. Разрушения есть в двух многоквартирных домах — выбиты окна и посечены фасады. Кроме того, в крышу частного дома было прямое попадание снаряда.

Разрушения есть также в двух нежилых зданиях. Повреждена одна машина.

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Информация о последствиях уточняется.

Город уже был под обстрелом сегодня. Тогда прилёты пришлись на территорию двух предприятий. В результате ранен мужчина. Ещё одна мирная жительница пострадала после атаки БПЛА в Вознесеновке.

Последствия атаки ВСУ в ШебекиноПоследствия атаки ВСУ в Шебекино
Последствия атаки ВСУ в ШебекиноПоследствия атаки ВСУ в Шебекино
Последствия атаки ВСУ в ШебекиноПоследствия атаки ВСУ в Шебекино
Последствия атаки ВСУ в Шебекино
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Снаряды прилетели на территорию двух белгородских предприятий — ранен мужчина
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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