Почему в Шебекино, несмотря на наличие контроллеров, закрыты двери при обстреле?

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Жительница Шебекино пожаловалась губернатору, что во время одного из недавних обстрелов она не смогла спрятаться в подъезде. На входной двери была красная наклейка, указывающая, что подъезд будет открыт в случае ракетной опасности, но дверь оказалась заперта. Женщина спросила, как быть в случае артобстрела, если подъезд открывается только во время ракетных атак.
Вячеслав Гладков объяснил, что проблема заключается в близости Шебекино к границе России с Украиной. Из-за этого не всегда можно точно определить и зафиксировать начало обстрела.
«Одно дело, когда летит ракета, второе, когда летит артиллерийский снаряд или [идёт] миномётный обстрел. К сожалению, Шебекино подвержено этим обстрелам, и в связи с невозможностью [их] зафиксировать, нет возможности включить сирены и открыть подъезды», — пояснил губернатор.
Отключить домофоны тоже невозможно, поскольку это противоречит требованиям антитеррористической безопасности.
Губернатор сообщил, что сейчас эту проблему решают другим способом. Например, увеличивают количество бетонных укрытий.