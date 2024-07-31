Почему в Шебекино, несмотря на наличие контроллеров, закрыты двери при обстреле?

Жительница Шебекино пожаловалась губернатору, что во время одного из недавних обстрелов она не смогла спрятаться в подъезде. На входной двери была красная наклейка, указывающая, что подъезд будет открыт в случае ракетной опасности, но дверь оказалась заперта. Женщина спросила, как быть в случае артобстрела, если подъезд открывается только во время ракетных атак.