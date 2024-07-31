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Published Сегодня, 07:42

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Updated Сегодня, 09:26

Гладков объяснил, почему в момент атаки не сработали контроллеры в подъездах

Почему в Шебекино, несмотря на наличие контроллеров, закрыты двери при обстреле?

31 июля 2024, 07:42
Фото: 1MI

Гладков объяснил, почему в момент атаки не сработали контроллеры в подъездах

Последние несколько недель Шебекино постоянно находится под обстрелами со стороны ВСУ. Атакуют город разными боеприпасами. Одна из местных жительниц не смогла спрятаться в подъезде с установленным контроллером — дверь просто не открылась. Губернатор объяснил, почему.
Сюжет
Обстрел

Жительница Шебекино пожаловалась губернатору, что во время одного из недавних обстрелов она не смогла спрятаться в подъезде. На входной двери была красная наклейка, указывающая, что подъезд будет открыт в случае ракетной опасности, но дверь оказалась заперта. Женщина спросила, как быть в случае артобстрела, если подъезд открывается только во время ракетных атак.

Вячеслав Гладков объяснил, что проблема заключается в близости Шебекино к границе России с Украиной. Из-за этого не всегда можно точно определить и зафиксировать начало обстрела.

«Одно дело, когда летит ракета, второе, когда летит артиллерийский снаряд или [идёт] миномётный обстрел. К сожалению, Шебекино подвержено этим обстрелам, и в связи с невозможностью [их] зафиксировать, нет возможности включить сирены и открыть подъезды», — пояснил губернатор.

Отключить домофоны тоже невозможно, поскольку это противоречит требованиям антитеррористической безопасности.

Губернатор сообщил, что сейчас эту проблему решают другим способом. Например, увеличивают количество бетонных укрытий.

В обстреливаемом Шебекино начнут автоматически открывать двери при ракетной опасности
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Артиллерия#СВО#Минометы#Контроллеры#Домофоны
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