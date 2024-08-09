«Незабываемая» свадьба: молодожёны прервали фотосессию из-за обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
На видео молодая пара в свадебных нарядах неспешно шагает к укрытию на Соборной площади Белгорода. Невеста в длинном пышном белом платье опирается на своего жениха, а мужчина озирается по сторонам.
Когда молодожёны уже почти подошли к укрытию, фотограф, вероятно, заранее нанятый для этой съёмки, начинает фотографировать их сзади на фоне бетонной конструкции.
Всё это время в воздухе гудит сирена, предупреждающая о ракетной опасности. К счастью, звуков взрывов не слышно.