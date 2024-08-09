«Незабываемая» свадьба: молодожёны прервали фотосессию из-за обстрела Белгорода

В Белгороде запечатлели на видео свадьбу на фоне сирены

Каждая свадьба по-своему незабываема. Но если свадьба в Белгороде, то вы, возможно, будете отмечать празднество в укрытии с не самым приятным саундтреком — воем сирены воздушной тревоги на фоне.