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Published Сегодня, 12:38

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Свадьба

«Незабываемая» свадьба: молодожёны прервали фотосессию из-за обстрела Белгорода

9 августа 2024, 12:38
Фото: Изображение Midjourney
Свадьба

В Белгороде запечатлели на видео свадьбу на фоне сирены

Каждая свадьба по-своему незабываема. Но если свадьба в Белгороде, то вы, возможно, будете отмечать празднество в укрытии с не самым приятным саундтреком — воем сирены воздушной тревоги на фоне.

На видео молодая пара в свадебных нарядах неспешно шагает к укрытию на Соборной площади Белгорода. Невеста в длинном пышном белом платье опирается на своего жениха, а мужчина озирается по сторонам.

Когда молодожёны уже почти подошли к укрытию, фотограф, вероятно, заранее нанятый для этой съёмки, начинает фотографировать их сзади на фоне бетонной конструкции.

Всё это время в воздухе гудит сирена, предупреждающая о ракетной опасности. К счастью, звуков взрывов не слышно.

«Незабываемая» свадьба в Белгороде
Видео: Telegram-канал «НЕМОРЕ»
В Белгороде с самого утра гремят взрывы, без конца объявляется ракетная опасность
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