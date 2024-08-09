Сразу 29 БПЛА атаковали неприграничный район в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Семь раз за вчерашний день обстреляли Белгородский район. Без жертв не обошлось — погиб мужчина. Он скончался от полученных травм на месте до приезда скорой помощи. Ещё один местный житель после атаки попал в реанимацию, врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое. Сейчас он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
В результате одного из девяти обстрелов Шебекино погиб мужчина. Раненый скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Также пострадали два человека: одного с ранением голени доставили в городскую больницу №2 Белгорода, второму оказали медицинскую помощь на месте.
Мужчина и женщина пострадали в результате атаки на Белгород. У обоих — осколочные ранения. Местной жительнице с травмой ноги потребовалась госпитализация, а мужчине с ранением левого плеча оказали помощь амбулаторно.
Над территорией Прохоровского района силами ПВО удалось сбить 29 беспилотников.
Краснояружский район и Грайворонский городской округ обстреляли 14 и девять раз соответственно.
Два раза под удар попадал Борисовский район. По Валуйскому горокругу ВСУ выпустили четыре боеприпаса.
По одному БПЛА атаковали Новоосколький и Староосколький городские округа.
Впервые за долгое время есть «прилёты» в областном центре. После сильного обстрела в Белгороде пострадали детский сад, дома и 61 автомобиль.