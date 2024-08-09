Сразу 29 БПЛА атаковали неприграничный район в Белгородской области

Семь раз за вчерашний день обстреляли Белгородский район. Без жертв не обошлось — погиб мужчина. Он скончался от полученных травм на месте до приезда скорой помощи. Ещё один местный житель после атаки попал в реанимацию, врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое. Сейчас он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.