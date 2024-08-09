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Published Сегодня, 09:29

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Updated Сегодня, 09:29

Минувшей ночью Белгородская область подверглась массированной атаке беспилотников.

Сразу 29 БПЛА атаковали неприграничный район в Белгородской области

9 августа 2024, 09:29
Фото: 1MI
Минувшей ночью Белгородская область подверглась массированной атаке беспилотников.

Два мирных жителя погибли, пятеро ранены из-за атак на Белгородскую область

ВСУ совершили масштабную атаку на Белгородскую область. Под ударом оказались областной центр и неприграничные районы. Два человека погибли, ещё пять мирных жителей ранены, один из них находится в реанимации на аппарате ИВЛ.

Семь раз за вчерашний день обстреляли Белгородский район. Без жертв не обошлось — погиб мужчина. Он скончался от полученных травм на месте до приезда скорой помощи. Ещё один местный житель после атаки попал в реанимацию, врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое. Сейчас он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В результате одного из девяти обстрелов Шебекино погиб мужчина. Раненый скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Также пострадали два человека: одного с ранением голени доставили в городскую больницу №2 Белгорода, второму оказали медицинскую помощь на месте.

Мужчина и женщина пострадали в результате атаки на Белгород. У обоих — осколочные ранения. Местной жительнице с травмой ноги потребовалась госпитализация, а мужчине с ранением левого плеча оказали помощь амбулаторно.

Над территорией Прохоровского района силами ПВО удалось сбить 29 беспилотников.

Краснояружский район и Грайворонский городской округ обстреляли 14 и девять раз соответственно.

Два раза под удар попадал Борисовский район. По Валуйскому горокругу ВСУ выпустили четыре боеприпаса.

По одному БПЛА атаковали Новоосколький и Староосколький городские округа.

Впервые за долгое время есть «прилёты» в областном центре. После сильного обстрела в Белгороде пострадали детский сад, дома и 61 автомобиль.

Масштабной атаке дронов ВСУ подверглась Белгородская область ночью, есть разрушения
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