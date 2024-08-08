86 атак, 16 раненых: в Белгородской области сохраняется напряжённая обстановка

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
За вчерашний день, 7 августа, населённые пункты Белгородской области подверглись атакам ВСУ 86 раз. В результате ранения получили 16 мирных жителей, 13 из которых до сих пор находятся в больницах.
Один из раненых белгородцев находится в тяжёлом состоянии. Врачи утверждают, что его жизни ничего не угрожает.
Напомним, что в селе Колотиловка ранения получила женщина, в Пороз — один мужчина, в Шебекино — шесть местных жителей, в Ясных Зорях — одна женщина и мужчина, в Нежеголи — мужчина и при повторном обстреле Колотиловки — отец и его 17-летний сын. Поздней ночью Ясные Зори вновь атаковали, в результате чего пострадали ещё два человека — мужчина и женщина.