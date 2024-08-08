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В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ ранено 16 человек

86 атак, 16 раненых: в Белгородской области сохраняется напряжённая обстановка

8 августа 2024, 06:31
Фото: 1MI

В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ ранено 16 человек

13 раненых остаются в больницах. Один из них находится в тяжёлом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

За вчерашний день, 7 августа, населённые пункты Белгородской области подверглись атакам ВСУ 86 раз. В результате ранения получили 16 мирных жителей, 13 из которых до сих пор находятся в больницах.

Один из раненых белгородцев находится в тяжёлом состоянии. Врачи утверждают, что его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что в селе Колотиловка ранения получила женщина, в Пороз — один мужчина, в Шебекино — шесть местных жителей, в Ясных Зорях — одна женщина и мужчина, в Нежеголи — мужчина и при повторном обстреле Колотиловки — отец и его 17-летний сын. Поздней ночью Ясные Зори вновь атаковали, в результате чего пострадали ещё два человека — мужчина и женщина.

Количество раненых в Белгородской области увеличилось до 12 человек
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